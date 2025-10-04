Así será la regeneración forestal de las zonas afectadas por los grandes incendios de 2022

La Generalitat destina una inversión de 7,7 millones de euros en la segunda fase de los trabajos para la restauración forestal de las zonas afectadas por los grandes incendios ocurridos en la Comunitat Valenciana en 2022, con actuaciones previstas en municipios como Torás y otras zonas de Altura, Barracas, Bejís, El Toro, Jérica, Sacañet, Teresa, Viver, Alcublas y Andilla. El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha visitado este viernes los trabajos de regeneración forestal en el municipio de Torás, uno de los enclaves más afectados por el incendio de Bejís, donde ha destacado que la Generalitat “está desarrollando la mayor apuesta de restauración forestal en respuesta a catástrofes que arrasaron más de 31.500 hectáreas hace tres años”.

En 2022, marcado como un “año negro” en incendios, se calcinaron en la Comunitat Valenciana 31.589 hectáreas, el 95 % de ellas concentradas en los incendios de la Vall d’Ebo, Bejís y Venta del Moro. El fuego de Bejís fue el más devastador, con 18.540 hectáreas afectadas entre Castellón, Valencia y Teruel, permaneciendo activo desde el 15 de agosto hasta el 13 de septiembre de 2022.

Prevención y mejora

Martínez Mus ha explicado que los trabajos impulsados por la Generalitat “van más allá de las actuaciones de emergencia y se orientan a una recuperación a medio y largo plazo, combinando la restauración ambiental, la prevención de incendios y la mejora de hábitats”. Entre las medidas destacan la gestión del arbolado quemado y la construcción de fajinas y albarradas para proteger el suelo y favorecer la regeneración natural, así como la promoción de la biodiversidad mediante el resalveo de especies autóctonas del género Quercus y nuevas reforestaciones que refuercen la resiliencia de los montes. También se actúa en la mejora de la red viaria forestal y en la creación de franjas de protección en los caminos para garantizar un acceso más rápido y eficaz a los equipos de gestión y extinción.

Abrevaderos para fauna

El conseller ha incidido además en que la recuperación no se centra solo en la vegetación. “Estamos trabajando en la instalación y acondicionamiento de charcas y puntos de agua que contribuyen a la conservación de la fauna y a la sostenibilidad de la biodiversidad valenciana”, ha detallado.

La primera fase de las actuaciones de emergencia, activadas de inmediato tras los incendios, permitieron el apeo de arbolado con riesgo de caída y su triturado en 110,6 hectáreas; la colocación de fajinas en 32 hectáreas y 1.769 metros en caminos; la mejora de 70 kilómetros de pistas forestales y la construcción de ocho muros de mampostería y escollera. Estas obras supusieron una inversión cercana a los 2 millones de euros. Martínez Mus ha concluido que este esfuerzo de regeneración “pone en valor la colaboración entre administraciones, técnicos, brigadas y el conjunto de la sociedad para devolver la vida a nuestros montes, reforzar la prevención y garantizar un futuro más seguro y sostenible para las generaciones venideras”.