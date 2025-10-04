Un marcha reclama en València el "boicot total" a Israel

La manifestación contra el genocidio en Gaza arranca tras una pancarta que reclama el boicot total a Israel y la ruptura de relaciones con el Estado hebreo. Gritos de "Palesina libre" y "embargo a Israel" jalonan una marcha, la número 36 en València en casi dos años, en la que destacan una pancarta del Guernica de Picasso en versión palestina y un gran muñeco de Netanyahu con el bigote de Hitler. La marcha ha partido de la plaza de Toros de la calle Xàtiva y recorrerá la calle Colón hasta girar por Navarro Reverter para llegar a la plaza de América, donde concluirá con la lectura de un manifiesto.

Jorge Ramos, portavoz de BSD, una de las organizaciones convocantes, ha destacado que "estamos ante la mayor movilización solidaria desde la Guerra Civil" en referencia a la realización hoy de manifestaciones en 80 municipios de España, 16 de ellos de la Comunitat Valenciana .Ramos ha pedido "la liberación inmediata de los tripulantes de la Flotilla, que están secuestrados por Israel". Y ha añadido: "Vamos a continuar manifestándonos no solo hasta que pare el genocidio de Israel en Gaza, sino hasta que Palestina sea libre".

Marchas en 44 ciudades

Hasta un total de 44 ciudades españolas se movilizarán este sábado 4 y domingo 5 de octubre por Palestina bajo el lema «Paremos el genocidio en Palestina, fin al comercio de armas y de relaciones con Israel, por un embargo integral». Esta nueva convocatoria estatal, organizada por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (Rescop), se trata de la concentración número 35 que tiene lugar en València desde que se realizó la primera de todas el pasado otoño de 2023, y se prevé que sea una de las más multitudinarias hasta la fecha.

En València, el encuentro tendrá lugar a las 19 horas en la Plaza de Toros donde, en sintonía con el resto de municipios, se exigirá al Gobierno y a todos los partidos del Congreso un embargo integral de armas a Israel y el fin inmediato de su comercialización; la ruptura total de relaciones (académicas, diplomáticas, institucionales, económicas, deportivas y culturales); sanciones al régimen de apartheid israelí; apoyo pleno a las demandas judiciales y el fin de la persecución y criminalización hacia la solidaridad con Palestina.

«Las protestas y manifestaciones son y van a seguir siendo multitudinarias. Desde el comienzo del genocidio no ha habido ni un solo día sin respuesta, y no vamos a parar hasta cortar toda la complicidad que hace posible que Israel siga masacrando al pueblo palestino», confiesan desde la Rescop, quienes hoy, junto al apoyo de todo un país, salen a la calle para «decir, una vez más, que no vamos a parar hasta que Palestina sea libre, desde el río hasta el mar».