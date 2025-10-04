Manifestación por Palestina hoy en València: ¿dónde y a qué hora es?

Hasta un total de 44 ciudades españolas se movilizarán este sábado 4 y domingo 5 de octubre por Palestina bajo el lema «Paremos el genocidio en Palestina, fin al comercio de armas y de relaciones con Israel, por un embargo integral». Esta nueva convocatoria estatal, organizada por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), se trata de la concentración número 35 que tiene lugar en València desde que se realizó la primera de todas el pasado otoño de 2023, y se prevé que sea una de las más multitudinarias hasta la fecha.

En València, el encuentro tendrá lugar a las 19 horas en la Plaza de Toros donde, en sintonía con el resto de municipios, se exigirá al Gobierno y a todos los partidos del Congreso un embargo integral de armas a Israel y el fin inmediato de su comercialización; la ruptura total de relaciones (académicas, diplomáticas, institucionales, económicas, deportivas y culturales); sanciones al régimen de apartheid israelí; apoyo pleno a las demandas judiciales y el fin de la persecución y criminalización hacia la solidaridad con Palestina.

«Las protestas y manifestaciones son y van a seguir siendo multitudinarias. Desde el comienzo del genocidio no ha habido ni un solo día sin respuesta, y no vamos a parar hasta cortar toda la complicidad que hace posible que Israel siga masacrando al pueblo palestino», confiesan desde la RESCOP, quienes hoy, junto al apoyo de todo un país, salen a la calle para «decir, una vez más, que no vamos a parar hasta que Palestina sea libre, desde el río hasta el mar».