Nuevas lluvias y chubascos amenazan el 9 d'Octubre

La tregua del buen tiempo en la Comunitat Valenciana tras la última dana sufrida el pasado lunes 29 de septiembre parece estar a punto de llegar a su fin durante este 5 de octubre y a lo largo de la próxima semana, en la que el 9 d'Octubre podría acabar en lluvias, según apuntan los últimos datos publicados por la Agencia Estatal de Metereología (Aemet).

A principios de la semana, València se vio obligada a suspender gran parte de su actividad tras la alerta roja por lluvias que sirvió para tomar medidas y optar, en la mayoría de oficios, por el teletrabajo. Con todo ello, nadie pudo evitar que el recuerdo de la reciente dana volviera a aflorar.

Previsiones

Este domingo, durante la segunda mitad del día, se espera un cielo nuboso, excepto en el norte de Castellón, con probabilidad de chubascos al caer la tarde en varios puntos de Valencia y Alicante. Las temperaturas mínimas seguirán en descenso en el interior del tercio norte y las máximas también, con pocos cambios en el resto.

Probabilidad de lluvias para este 9 d'Octubre. / Aemet.

El lunes correrá la misma suerte, con más precipitaciones débiles que tenderán a remitir a partir de la tarde. Por su parte, el martes 7 el tiempo se tornará algo más estable, con un cielo poco nuboso e intervalos de nubes bajas a primeras horas en Valencia y Alicante. El viento del oeste será flojo, tendiendo a régimen de brisas costeras en las horas centrales.

El miércoles se recuperará el tiempo soleado de estos últimos días, con un cielo poco nuboso por la mañana que irá aumentando a intervalos. Las temperaturas experimentarán pocos cambios.

Aunque todavía es pronto para saber qué deparará a València el Día de la Comunitat Valenciana y el puente del 9 d'Octubre, las previsiones de la Aemet son claras: se esperan lluvias, con una mayor probabilidad de cara al fin de semana, y los dos grandes modelos globales comienzan a insinuar ya la posible formación de una nueva dana.