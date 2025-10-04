La organización de la flotilla eleva a siete los valencianos detenidos por Israel

La organización de la Global Sumud Flotilla elevó este viernes a siete los valencianos a bordo del convoy asaltado por Israel, que en la tarde de ayer se encontraban junto a los otros cerca de 500 miembros de la expedición en una prisión de alta seguridad al sur del país. Fuentes autorizadas de la flotilla explicaron a Levante-EMV que tras cerca de 24 horas sin acceso a atención consular o de su equipo de abogados, durante la tarde se permitió la entrada tanto del cónsul como del equipo legal de la organización, si bien no pudieron entrevistarse con todos los retenidos.

Las informaciones sobre el número de valencianos que viajaban en la misión humanitaria han sido inexistentes. El Ministerio de Exteriores no ha dado datos sobre las autonomías de procedencia y la Generalitat no se ha pronunciado al respecto. Este diario pudo contrastar la presencia de cinco personas de la Comunitat Valenciana, si bien la organización ha asegurado este viernes que tienen constancia de al menos siete valencianos retenidos.

La tripulación del 'Sirius' donde viajan los valencianos Vidal, Buchó y Bordera. / Levante-EMV

Ellos y el resto de activistas se encuentran en la prisión de Ketziot, un centro de detención de inmigrantes en pleno desierto de Negev, uno de los más grandes del mundo. Según añade la organización, los miembros de la flotilla no están con los presos comunes. A eso de las 14:30 horas Israel permitió el acceso al cónsul español, quien abandonó la cárcel unas tres horas después sin haber podido entrevistarse con todos. El proceso se retomará el domingo.

Los tiempos de la deportación

Antes de esto, añaden las fuentes, las autoridades israelís interrogaron a los activistas en lo que se conoce como "audiencias sobre las órdenes de deportación". No hay confirmación oficial, pero se entiende que en ese momento es cuando Israel habría dado opción de firmar el documento de deportación, que implica que los detenidos reconozcan que han entrado a Israel de forma ilegal. Esto acelera el proceso de deportación, como se ha visto con los cuatro diputados italianos que, tras rubricar el documento, fueron trasladados este mismo viernes a su país de origen.

Las fuentes avanzan que más de la mitad de los miembros de la flotilla no van a firmar. Es la idea con la que viajaban al menos los valencianos Juan Bordera, diputado de Compromís en las Corts, y Simón Vidal. En otros casos anteriores estas negativas han dilatado mucho las repatriaciones, llegando a los dos meses, pero no parece que vaya a ser el caso dado el foco internacional que ahora mismo hay sobre Israel.

Miles de personas se concentran en apoyo a la Global Sumud Flotilla, en la Plaza del Ayuntamiento de València el miércoles. / Jorge Gil/ Europa Press

Así, las previsiones con las que trabaja la organización de la flotilla es que los firmantes sean deportados a lo largo de fin de semana a Madrid y Londres, mientras que los que no accedan a rubricar el documento llegarían el martes. La "preocupación" se centra ahora en las personas con nacionalidad palestina o con veto en vigor de acceder a Israel, cuya situación legal se podría complicar.

Las Corts pregunta por Bordera a Exteriores

Tras la petición de Compromís tanto en in voce en el pleno como con por registro, la Presidencia de las Corts, encabezada por la dirigente de Vox, Llanos Massó, se ha puesto en contacto con el Ministerio de Exteriores, tal y como han explicado fuentes parlamentarias. En una carta firmada por Massó, se dirije al ministro José Manuel Albares "para que nos traslade cualquier información sobre la situación del Ilustre Sr. D. Juan Bordera Romá, diputado de las Corts Valencianes".

En su misiva, la presidenta de la cámara valenciana asegura haber tenido conocimiento a través de las declaraciones de Joan Baldoví y de los medios de comunicación "de la presencia y posible detención" de Bordera y recuerda que el artículo 17 del Reglamento de las Corts "establece que el president o presidenta de las Corts, conocida la detención de un diputado o diputada o de cualquier otra situación judicial o gubernativa que pudiera obstaculizar el ejercicio de su mandato adoptará inmediatamente las medidas necesarias para salvaguardar los derechos y prerrogativas de la cámara y sus miembros". Estas acciones, de momento, en el caso de las Corts se limitan a la carta a Exteriores.