Nuevo temporal a la vista: ¿dónde lloverá más durante el 9 d'Octubre?

Si a principios de esta semana la Comunitat Valenciana afrontó una jornada en alerta roja por lluvias torrenciales, a finales de la próxima podría repetirse la situación. Y es que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un giro en el tiempo y la llegada de un nuevo frente con precipitaciones y chubascos a partir del jueves 9 d'octubre. No solo es que la celebración del Día de la Comunitat Valenciana se vea amenazada por la climatología, sino que también el puente puede estar pasado por agua.

Aunque es pronto para darlo por seguro, algunos modelos predictivos apunta a una "posible" dana desde mediados de la semana que viene, lo que pondría a la autonomía otra vez en alerta por precipitaciones de carácter torrencial. Sin embargo, a seis días vista, hay que tener cautela y paciencia; es necesario analizar las actualizaciones de esas herramientas porque se trata de fenómenos con "mucha incertidumbre".

A principios de la semana, Valencia se vio obligada a suspender gran parte de su actividad tras la alerta roja por lluvias que sirvió para tomar medidas y optar, en la mayoría de oficios, por el teletrabajo. Falta por ver si la situación será tan extrema como el pasado lunes, cuando algunos municipios valencianos superaron los 200 litros por metro cuadrado de acumulado en muy pocas horas y con algún reventón húmedo en la Safor. La situación, con envío de mensaje EsAlert incluido, no pudo evitar el recuerdo de la dana del 29-O.

El foco en el golfo de València

Las previsiones empieza a poner el foco sobre las comarcas dónde hay más probabilidad de lluvia durante el fin de semana. Y el foco vuelve a estar puesto sobre el golfo de València, que estuvo al borde de sufrir lluvias torrenciales con más de 400 litros por metro cuadrado el pasado lunes; es lo que apuntaban todos los modelos, como Arome, pero finalmente el epicentro del temporal se situó en el mar. La Marina es otro de los focos donde se espera que pueda caer más agua acumulada.

Para el jueves, las probabilidades en estos dos puntos se sitúan entre el 80 y el 85 % y, según la Aemet, la franja horaria con más lluvia será entre las 12 y las 18 horas. Un día después, los pronósticos escalan hasta el 95 % en estos dos "focos negros", aunque en toda la autonomía hay un 60 % de posibilidades de registrar chubasco, sobre todo, entre las seis de la mañana y las doce del mediodía.

Probabilidad de lluvia para el viernes en la Comunitat Valenciana. / Aemet

¿Cuánta cantidad de lluvia caerá? Es demasiado pronto para saberlo. Conforme avance la próxima semana, las agencias meteorológicas y los modelos irán afinando su predicción. Si finalmente se da el contexto para que la borrasca se convierta en dana, habrá que estar atentos a los posibles avisos a decretar por parte de la Aemet y Emergencias de la Generalitat Valenciana.

Previsiones día a día

Este domingo, durante la segunda mitad del día, se espera un cielo nuboso, excepto en el norte de Castellón, con probabilidad de chubascos al caer la tarde en varios puntos de Valencia y Alicante. Las temperaturas mínimas seguirán en descenso en el interior del tercio norte y las máximas también, con pocos cambios en el resto.

El lunes correrá la misma suerte, con más precipitaciones débiles que tenderán a remitir a partir de la tarde. Por su parte, el martes 7 el tiempo se tornará algo más estable, con un cielo poco nuboso e intervalos de nubes bajas a primeras horas en Valencia y Alicante. El viento del oeste será flojo, tendiendo a régimen de brisas costeras en las horas centrales.

Una calle de la playa de Gandia inundada por la lluvia que cayó en esta zona en la mañana del lunes. / Levante-EMV

El miércoles se recuperará el tiempo soleado de estos últimos días, con un cielo poco nuboso por la mañana que irá aumentando a intervalos. Las temperaturas experimentarán pocos cambios.

Aunque todavía es pronto para saber qué deparará a València el Día de la Comunitat Valenciana y el puente del 9 d'octubre, las previsiones de la Aemet son claras: se esperan lluvias, con una mayor probabilidad de cara al fin de semana, y los dos grandes modelos globales comienzan a insinuar ya la posible formación de una nueva dana.