Los vídeos de Emergencias ocultos durante diez meses revelan que el Es Alert se barajó tres horas antes para Utiel

Los vídeos del Cecopi (Centro de Coordinación operativo integrado), el "cerebro" de la emergencia del 29 de octubre, ocultos durante diez meses y aportados a la causa por la Conselleria de Emergencias revelan que el famoso Es Alert se barajó a las 17 horas para remitirlo a la comarca de Requena-Utiel. Tres horas antes de la famosa alerta enviada a las 20.11 horas. Los 39 vídeos cortos, grabados como recursos periodísticos y que nunca llegaron a distribuirse durante la emergencia o las semanas posteriores, revelan que la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, ahora investigada por 228 homicidios imprudentes, dirigía el Cecopi y controlaba la información que se enviaba al exterior. Y que desmontan, por tanto, su estrategia de defensa de escudarse en su falta experiencia para justificar las decisiones, o la falta de ellas, que se adoptaron el día que fallecieron 229 personas (esta cifra incluye a la bebé Scarlett, que falleció junto a su madre Janine, cuando le faltaba un mes para nacer, aunque no se contabilizará a efectos de los homicidios imprudentes).

Recursos periodísticos ocultados

Las imagenes del Cecopi fueron captadas por la productora Envidea, contratada por la Sgise (Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias) desde el 9 de agosto de 2021. Un servicio que se prorroga anualmente por un plazo máximo de cinco años. El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, admitió el pasado 15 de septiembre la existencia de las imágenes grabadas del Cecopi. De una de las reuniones más importantes en la historia de la Comunitat Valenciana de las últimas décadas apenas existía hasta ahora una imagen, aportada a la causa por la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas. Y las imágenes captadas por À Punt y distribuidas a todas las televisiones, pero sin sonido, porque se grabaron bajo el compromiso de un "mudo" (sin audio, solo las imágenes). Al publicar RTVE el audio de este último mudo, trascendió la existencia de los videos de emergencias. "Si hay solicitud de la jueza [de la dana] se buscarán estos recursos para ponerlos a disposición" del juzgado de Catarroja, aseguró el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, el 15 de septiembre.

Salomé Pradas ubicó el Es Alert a las 20 horas

Quince días después los vídeos ya estaban en poder de la jueza de la dana, que ayer los notificó a las acusaciones y defensas personadas en la causa. Y los vídeos revelan detalles que aún siguen debatiéndose en la 'batalla de relatos' que protagoniza la Generalitat para intentar derivar las responsabilidades al Gobierno central. Entre ellos, la hora en que comenzó a barajarse el envío del mensaje Es Alert. La consellera Salomé Pradas llegó a declarar a las cámaras de À Punt que se enteró de la existencia del es Alert a las 20 horas. Momento que relacionó con la llamada de Hugo Morán, secretario de Estado de Transición Ecológica desde Colombia.

Mensaje a las 17 horas

Sin embargo, las "píldoras" informativas grabadas por la productora contratada por Emergencias revelan que el subdirector de Emergencias Jorge Suárez ya informó al Cecopi alrededor de las 17 horas de la posibilidad de realizar un envío masivo de mensajes a la zona de Requena-Utiel. “De acuerdo a lo que decidamos podemos enviar un mensaje a todas los móviles de esa zona”, asegura Suárez en el vídeo grabado por Emergencias y notificado hoy por el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja. Los 39 vídeos grabados por Envidea recogen frases cortas e inconnexas del Cecopi en varios momentos del Cecopi: desde las 17 horas que se convocó, a las 19 horas cuando se hizo el segundo de los tres recesos de la reunión telemática. Y a partir de las 20.31 horas, minutos después de que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón llegara al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana a las 20.28 horas del 29 de octubre.

Pradas dirigía el Cecopi

Las grabaciones de la Conselleria de Emergencias del 29 de octubre revelan a la entonces consellera Salomé Pradas en actitud proactiva y dirigiendo la toma decisiones, al contrario de lo que ella declaró cuando compareció como investigada. Pradas alegó su inexperiencia para justificar que todas las decisiones se adoptaron por consejo de "los técnicos". Pero, tal como habían declarado algunos funcionarios o trabajadores del 112 al comparecer como testigos, la entonces consellera era la que llevaba el mando. "Antes de enviar el siguiente mensaje lo quiero ver", se escucha decir a Pradas, ya en presencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Explosión meteorológica

Las imágenes, además de escuchar a Pradas dar órdenes, se escucha a la exconsellera informar a Mazón de la "explosión meteorológica, algo nunca visto". Y al jefe del Consell quejarse de los problemas de cobertura con el móvil, en presencia de Pradas y de Vicent Mompó, presidente de la Diputación de València.

"Insoportables retrasos"

La jueza de la dana destaca la importancia de las imagenes aportadas por Emergencias en el último auto dictado ayer para rechazar la petición de archivo de la causa, solicitada por Salomé Pradas el pasado lunes. Salomé Pradas era el mando único de la emergencia desde que se decreta el nivel 2 y, por tanto ostentaba "la posición de garante". Y es, por tanto, responsable, supuestamente, de las sucesivas "omisiones que se produjeron" el 29 de octubre. Y que fueron, según la jueza, "la convocatoria del Cecopi con un evidente retraso, el insoportable retraso en las alertas a la población, así como la falta de control de los barrancos".

Petición de dos posibles nuevas víctimas

Por último, la jueza ha ordenado un nuevo informe forense de otra usuaria de la residencia de Paiporta que también murió en el hospital días después del 29 de octubre. Es la segunda petición de este tipo que llega al Tribunal de Instancia 3 de Catarroja en una semana. En la residencia de personas mayores de Paiporta fallecieron seis personas usuarias, al ser sorprendidas por la barrancada. De aceptarse como víctimas de estas dos mujeres (como ya sucedió con otra paciente oncológica, a la que la dana impidió dar la asistencia adecuada y murió en un hospital) las personas fallecidas por la dana a 231 víctimas mortales (incluida la bebé Scarlett, que no llegó a nacer).

La nueva petición la reveló la instructora de Catarroja en una providencia notificada ayer a las partes en la que anuncia que el jueves la hija de una fallecida compareció en sede judicial para pedir que su madre sea considerada como víctima de la dana. La magistrada ha requerido a la Residencia Savia de Paiporta la documentación médica de la anciana. Y también acuerda recabar del Instituto de Medicina Legal (IML) un informe forense sobre la relación de causalidad existente entre este fallecimiento en el Hospital Clínico de València el 3 de noviembre de 2024 y la inundación que sufrió el geriátrico el 29 de octubre.