Carlos Mazón: "Fernández Vara marcó la historia reciente de Extremadura"

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, también recuerda a su compañero de partido: "Te vamos a echar mucho de menos"

Carlos Mazón en imagen de archivo

Carlos Mazón en imagen de archivo / GVA - Archivo

Redacción Levante-EMV

VALENCIA

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha lamentado la muerte este domingo del expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, cuyo trabajo, ha recalcado, "marcó la historia reciente de esta comunidad". Mazón, en un mensaje en X recogido por Europa Press, ha trasladado su "más sincero pésame" por el fallecimiento de Fernández Vara y ha transmitido asimismo "un abrazo a su familia y allegados".

También la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha tenido palabras para su compañero de partido: "Guillermo Fernández Vara encarnó como nadie el amor y la entrega por Extremadura. Volcó su vida a su tierra y a su gente, con la honestidad y la cercanía de un socialista ejemplar. Te vamos a echar mucho de menos, querido Guillermo. DEP"

