Sucesos
Un hombre se electrocuta en l'Albufera mientras pescaba
El sedal del pescador se enredó con un cable de alta tensión
Un hombre que estaba pescando ayer en L’Albufera sufrió quemaduras de segundo grado en un accidente, cuanto menos, inusual, puesto que sufrió una descarga eléctrica tras tocar un cable de alta tensión con el sedal de una caña de pescar.
El accidente se produjo sobre las 13 horas del pasado sábado cuando el hombre, de 53 años, estaba pescando y, en uno de los lanzamientos, su caña toco un cable de alta tensión.
Hasta el lugar se desplazó una unidad de soporte vital avanzado de enfermería, cuyo equipo sanitario asistió al hombre por quemaduras de 2° grado en varias partes del cuerpo y posteriormente fue trasladado al Hospital La Fe en estado grave.
