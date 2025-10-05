Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Un hombre se electrocuta en l'Albufera mientras pescaba

El sedal del pescador se enredó con un cable de alta tensión

La Albufera fue escenario de un accidente inusual

La Albufera fue escenario de un accidente inusual / Fernando Bustamante

Redacción Levante-EMV

Un hombre que estaba pescando ayer en L’Albufera sufrió quemaduras de segundo grado en un accidente, cuanto menos, inusual, puesto que sufrió una descarga eléctrica tras tocar un cable de alta tensión con el sedal de una caña de pescar.

El accidente se produjo sobre las 13 horas del pasado sábado cuando el hombre, de 53 años, estaba pescando y, en uno de los lanzamientos, su caña toco un cable de alta tensión.

Hasta el lugar se desplazó una unidad de soporte vital avanzado de enfermería, cuyo equipo sanitario asistió al hombre por quemaduras de 2° grado en varias partes del cuerpo y posteriormente fue trasladado al Hospital La Fe en estado grave.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents