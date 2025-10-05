El embalse de Onda: La presa del río de Veo

El embalse de Onda se localiza en el río Veo, en término de Alcudia de Veo. Se le denomina también el embalse de Benitandús, debido a la aldea homónima que se encuentra en la cola del pantano. Pertenece al sistema del Mijares.

La presa se haya a 3,8 kilómetros de la localidad de Tales por la carretera CV-223, en dirección a l'Alcúdia de Veo. Al llegar al punto kilométrico 3 se puede visualizar el embalse de Onda a nuestra izquierda, donde además se haya la presa.

Una localización singular, en las estribaciones de Espadán

El embalse de Onda se encuentra en la comarca castellonense de la Plana Baixa, en el sector del interior, el más montañoso. Se halla en el paraje natural de la Sierra de Espadán. De entre los relieves más importantes localizados en el entorno del embalse, se hallan las montañas de Los Órganos y El Rodeno, ambas localizadas al oeste del pantano; al este del embalse se encuentra el paraje natural conocido como Los Pajarillos, que está situado al norte de la Fuente de Benitandús.

Presa de Onda. / Estepa

La morfología del embalse es sinuosa a lo largo del tramo del río Veo. Se trata de un pantano relativamente pequeño comparado con otros embalses valencianos. Así, la zona con mayor estrechez se localiza al sur del embalse, donde desemboca al mismo el río Veo, entre las montañas de Los Órganos y El Rodeno, mientras que el sector con mayor masa de agua está en el sector más septentrional.

Un embalse destinado al regadío

El embalse fue construido a mediados del siglo XX, durante el período comprendido entre 1947-1954. Es de titularidad privada, la Comunidad de Regantes de Onda, y su uso principal es el abastecimiento para el riego.

El embalse de Onda tiene las funciones principales de regulación de caudal para el riego, además del control de crecidas y la producción de energía eléctrica. La principal función sin embargo es el abastecimiento de regadío para los campos de cultivo localizados en el término municipal de Onda y municipios próximos. La superficie agrícola beneficiada por sus aguas asciende a 6.143 ha.

Se trata de un embalse de reducidas dimensiones, de 19.4 hectáreas, y una capacidad de 1.39 hm3. El máximo nivel del embalse es de 306 msnm. Cuenta con un único aliviadero, compuesto de dos compuertas con una capacidad de desagüe de 95 m³/s.

La presa es de gravedad, el material de construcción es el hormigón, y tiene planta recta. Su altura sobre cimientos asciende a 39 m, su longitud de coronación es de 106 m, y 1.6 m de anchura de coronación.

Un paisaje condicionado por la despoblación

La localización del pantano coincide con un tramo del río Veo encajado, de manera que su entorno paisajístico está definido por laderas de pronunciada pendiente que corresponden a las elevaciones montañosas que lo circundan, y que fueron repobladas, de ahí el protagonismo adquirido por las masas forestales.

Actualmente el paisaje que predomina son los bosques de pinos de repoblación. Destacan las elevaciones de Los Órganos y El Rodeno. En el sector oriental del embalse, en Los Pajarillos, al norte de la Fuente de Benitandús, encontramos una considerable masa forestal.

Vista panorámica del embalse. / Estepa

Los campos de cultivo que se benefician de sus aguas se localizan en los alrededores de Onda y su entorno territorial, hasta alcanzar el término de Vila-real.

La localidad más próxima al pantano es Tales, con unos 850 habitantes, que está situada a 3,8 kilómetros. L´Alcúdia de Veo, situada a 4,7 kilómetros del embalse, y a 469 msnm, apenas tiene 200 vecinos.

El río Veo alcanza al embalse por el sector meridional del mismo, tras dejar atrás la comuna de Benitandús, y aguas debajo de la presa, continua su recorrido en la parte noreste en dirección al municipio de Tales.

Un entorno paisajístico y patrimonial de interés

En el tramo del río Veo entre Alcudia de Veo (sur) y Tales (norte) se levanta la presa de Onda. En la cola del embalse se encuentra la comuna de Benitandús, un lugar menor de apenas 14 habitantes, con un especial atractivo para visitantes de estos parajes aficionados al senderismo.

En las proximidades del embalse se halla el sendero PR-CV-161, de trazado circular de más de 30 km, que recorre Onda, Sueras, margen izquierda del embalse, Benitandús y Tales. Además, por el sur, a la altura de Alcudia de Veo, hallamos el sendero GR-36 de la Sierra de Espadán.

Mapa de Onda. / Estepa

En esta parte de la Sierra de Espadán se visualizan varios elementos arquitectónicos que son testigos de la historia de este territorio: en Tales, el castillo, la Torre Cabrera y la Torre de la Muerte; en Sueras, el castillo de Mauz, y el Fuerte; y el Castillo de Alcudia de Veo.

Bibliografía básica

- Paisajes Turísticos Valencianos (2016), de la AVT, dirigido por Jorge Hermosilla.

- Los embalses en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar (2024), dirigido por Arancha Fidalgo y Jorge Hermosilla.

- Atlas Temático de la Comunitat Valenciana (2022 y 2024), del Institut Cartogràfic Valencià, dirigido por Jorge Hermosilla.