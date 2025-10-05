Fundación Naturgy: «Más de 40.000 personas se beneficiarán de nuestras ayudas en la zona dana»

Tras las devastadoras consecuencias de la dana en la Comunitat Valenciana, Fundación Naturgy ha desplegado un ambicioso plan de acción que combina ayuda directa, rehabilitación energética, educación, empleo y medio ambiente. María Eugenia Coronado, directora general de la entidad, nos habla del impacto de ‘Sumando Energías por Valencia’, un programa que impactará en decenas de miles de personas y que demuestra que la energía, bien gestionada, puede ser una herramienta de inclusión, resiliencia y transformación social.

Si hablamos de Fundación Naturgy y de sus actuaciones más destacadas hay que hablar del plan Sumando Energías por Valencia. ¿Qué destacaría de este programa?

Lo más destacable es la visión integral. No se trata solo de reparar lo dañado, sino de reconstruir con criterios de sostenibilidad, eficiencia y equidad. Hemos articulado el programa en cuatro grandes ejes: personas, educación, empleo y medio ambiente. Estimamos que más de 40.000 personas se beneficiarán directamente de las acciones desplegadas, que incluyen desde la rehabilitación energética de viviendas hasta la instalación de placas solares en centros sociales y educativos, pasando por programas de formación profesional y voluntariado ambiental.

Una de las primeras medidas adoptadas por Naturgy tras la dana fue la condonación de las facturas de gas y electricidad en un período concreto ¿A cuántas familias benefició esa primera medida?

Esa iniciativa fue una respuesta inmediata de Naturgy que permitió aliviar la presión económica de muchas familias y benefició a 24.000 clientes ubicados en los municipios afectados, a los que la compañía contactó de manera personalizada. Además, la compañía ofreció bonos para la sustitución de electrodomésticos y gasodomésticos dañados, garantizando que los nuevos equipos fueran de alta eficiencia energética.

La empresa no solo ayudó a sus clientes y se ofreció a reparar o sustituir de manera gratuita todas las instalaciones y equipamientos de gas dañados. ¿Qué lleva a Fundación Naturgy a superar la línea de la clientela?

Nuestro compromiso va más allá de la relación comercial. En Fundación Naturgy creemos que la energía tiene un componente profundamente social. En situaciones de emergencia, la solidaridad implica actuar allí donde más se necesita, independientemente de si existe una relación contractual. Por eso, nuestras intervenciones están diseñadas para actuar en viviendas, centros sociales y educativos, sean o no clientes de Naturgy.

Cuando las ayudas son de emergencia, la iniciativa privada suele ser más ágil que la Administración pública. ¿Se planificaron las ayudas teniendo en cuenta ese factor?

Es verdad que la iniciativa privada suele ser más ágil en la respuesta inmediata, pero en este caso no hablamos solo de ayudas de emergencia, sino de un plan estructurado, con visión de futuro y compartido con las administraciones locales. Su colaboración es indispensable: aportan conocimiento del territorio, legitimidad y capacidad de coordinación. Nosotros sumamos recursos, experiencia y capacidad de ejecución. Solo con esa complementariedad se pueden garantizar los objetivos propuestos.

¿Continúan en la actualidad estos programas de ayuda en las zonas afectadas?

Las ayudas impulsadas por Naturgy ceden el testigo a las desarrolladas por Fundación Naturgy como parte de su plan para Valencia. Así, está prevista la rehabilitación energética de más de 600 viviendas; la instalación de placas solares en 15 centros de atención a personas vulnerables y en 40 centros escolares de primaria que contarán también con auditorías energéticas pedagógicas; cerca de 130 centros educativos podrán beneficiarse de manera directa de todos los recursos educativos de la Fundación en materia de energía y sostenibilidad; formación profesional gratuita en empleos verdes a más de 300 personas en situación de desempleo de municipios afectados; además de acciones de voluntariado ambiental, estudios y participación en foros de debate sobre aspectos a reflexionar tras la dana.

Dana aparte, Fundación Naturgy ayuda a las personas más vulnerables mediante las entidades del tercer sector. ¿Cómo valora esta colaboración?

Es absolutamente esencial. Las entidades sociales son nuestras aliadas estratégicas. Ellas conocen el territorio, las personas y sus necesidades. Gracias a ellas, nuestras acciones tienen impacto real y humano. La confianza mutua, la transparencia y la capacidad de ejecución son los pilares de esta colaboración. Trabajamos con más de 30 entidades, entre ellas Cáritas o Cruz Roja, y muchas otras que hacen una labor extraordinaria.

El abanico de entidades sociales y proyectos es muy amplio. ¿Cómo se selecciona a las entidades con las que colaborar?

Buscamos entidades con arraigo local, experiencia contrastada y capacidad de ejecución. Evaluamos su impacto, su transparencia y su compromiso con los valores que compartimos: sostenibilidad, equidad y resiliencia. Además, priorizamos aquellas que trabajan con colectivos especialmente vulnerables, como infancia, personas mayores, migrantes o personas en situación de desempleo.

¿Cuál es el reto social de Fundación Naturgy a corto plazo?

A corto plazo, el gran reto social es estar al lado de la Comunitat Valenciana tras la dana. Pero seguimos trabajando en toda España para contribuir a que la transición energética sea también una transición justa, que nadie se quede atrás. Apostamos por la formación en empleos verdes, la rehabilitación energética como derecho universal y la educación como herramienta de transformación. Consideramos que la energía debe ser accesible, eficiente y justa.

De todos los logros conseguidos por la entidad, ¿de cuál se siente especialmente orgullosa?

Me emociona ver cómo una instalación solar en un centro educativo puede transformar no solo el consumo energético, sino también la conciencia de toda una comunidad. También me enorgullece el impacto del Plan de Vulnerabilidad Energética, que desde 2017 ha beneficiado a más de 300.000 personas en toda España. Son ejemplos de cómo la energía, cuando se gestiona con un sentido social, puede mejorar la vida de la personas.

¿Tiene alguna asignatura pendiente u objetivo que le gustaría alcanzar?

Nos gustaría que la rehabilitación energética fuera un derecho universal. Que cada hogar vulnerable tuviera acceso a eficiencia, confort y ahorro. Estamos trabajando para que la energía sea siempre una herramienta de inclusión.