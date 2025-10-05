Vaivén
El IVAM acoge el Día de las Personas de Edad
La jornada contará con una Feria de Entidades de Voluntariado de Personas Mayores, con asociaciones que mostrarán iniciativas de participación comunitaria con personas mayores.
El IVAM será el lunes el escenario de los actos del Día Internacional de las Personas de Edad. Una festividad que se celebra mundialmente el día 1 de octubre pero que, por cuestiones meteorológicas se suspendió. En esta ocasión, el acto girará en torno al voluntariado de las personas mayores
También se presentarán las novedades de la Ley 4/2025 de Voluntariado y su aplicación al colectivo de personas mayores; y se desarrollará una mesa redonda con representantes de diferentes ámbitos para abordar el papel de las personas mayores en el voluntariado, sus beneficios y sus aportaciones.
Además, se presentarán iniciativas de personas mayores voluntarias, con testimonios y experiencias inspiradoras en torno a esta práctica.
