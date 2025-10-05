Humedales y llanuras de inundación para mitigar inundaciones y sequías

Un equipo del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (Iiama-UPV) participa en el proyecto europeo Nbsplus (Nature-based solution services promoting local biodiversity, well-being and scalable solution), una iniciativa internacional que busca demostrar cómo las soluciones basadas en la naturaleza (SbN) como humedales, llanuras de inundación o infraestructuras verdes pueden contribuir a combatir el cambio climático, proteger la biodiversidad y mejorar el bienestar de las personas. El proyecto, coordinado por el Swedish Meteorological and Hydrological Institute y con la participación de diez socios internacionales, se llevará a cabo tres estudios piloto en Suecia, Canadá y España. En este último caso, el proyecto se centrará en l’Albufera de València. El equipo está formado por Rafael Bergillos, como investigador principal, junto a Syrine Ghannem, Joaquín Andreu, Javier Paredes, Abel Solera y Alberto Mena, todos ellos pertenecientes al grupo de Ingeniería de Recursos Hídricos.

Soluciones de gestión del agua y la biodiversidad en l’Albufera

Según explica Syrine Ghannem, aunque las soluciones basadas en la naturaleza han ganado protagonismo en los últimos años, todavía existen limitaciones para evaluar su efectividad y planificar su aplicación de forma integrada. “Por ello, Nbsplus propone un enfoque innovador: el desarrollo del concepto de 'Servicios de SbN', que permitirá crear herramientas y métodos de decisión prácticos para administraciones y gestores del territorio”, destaca la investigadora del Iiama-UPV. En el caso de l’Albufera, el equipo de la UPV trabajará junto a actores locales y regionales para diseñar y poner a prueba soluciones innovadoras de gestión del agua y la biodiversidad, fomentando una planificación participativa e informada.

Un paso hacia ciudades y territorios más resilientes

Con una duración de 36 meses y finaciado por Biodiversa+, dentro de la Estrategia Europea de Biodiversidad 2030, el proyecto Nbsplus busca impulsar la gobernanza participativa en la adaptación al cambio climático, reforzar la cooperación internacional y mejorar la conexión entre políticas locales y nacionales. “En definitiva, se trata de demostrar que las soluciones basadas en la naturaleza son una de las herramientas clave para afrontar los desafíos del cambio climático y avanzar hacia un modelo más sostenible y resiliente”, concluye Rafael Bergillos, investigador principal de la UPV en este proyecto internacional.