Una nueva oleada de chubascos regresan este lunes a València
La Aemet mantiene la probabilidad de lluvias para este domingo y vaticina un inicio de la semana del 9 d'Octubre bañada en agua
Una semana después de las lluvias torrenciales con las que dio comienzo el mes de octubre en la Comunitat Valenciana, y que reavivaron los recuerdos de la dana, la historia podría volver a repetirse, aunque esta vez con menor intensidad, según los últimos datos lanzados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Porque mientras que este sábado las estadísticas anunciaban lluvias para el domingo 5 de octubre, ahora la probabilidad ha aumentado más de cara al próximo lunes.
Aún así, este domingo las temperaturas siguen presentando máximas en descenso, localmente notables, con probabilidad de rachas de viento muy fuertes en el norte de Castellón a lo largo de la primera mitad del día y con tendencia a amainar por la tarde.
El cielo, por su parte, será poco nuboso hasta la segunda mitad del día, exceptuando también la zona norte de Castellón. A partir de la tarde, la probabilidad de chubascos ligeros en Valencia y Alicante se continúa manteniendo.
Otro lunes de lluvias
Este lunes, aunque no se esperan fenómenos meteorológicos significativos, la probabilidad de precipitaciones débiles tanto en València como en Alicante ha aumentado, con una mayor probabilidad en la zona del litoral, pero que tenderá a remitir a partir de la tarde. El cielo se espera con intervalos nubosos, excepto en el norte de Castellón, tendiendo a reducirse durante el mediodía. La Aemet no descarta brumas o bancos de niebla matinales en el interior de Valencia y Alicante.
Con respecto a las temperaturas, las mínimas y las máximas continuarán en descenso en la mitad norte y con cambios ligeros en el sur. El viento perderá fuerza en la zona del noroeste de Castellón y su dirección será variable en el resto por la mañana, tendiendo en las horas centrales a componente sur en el litoral y a componente este en el interior.
En cuanto al Día de la Comunitat Valenciana, las predicciones no presentan variaciones: todo apunta a que la formación de una nueva dana dejará las celebraciones del 9 d'Octubre pasadas por agua.
