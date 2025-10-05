La Pasionaria, referente de Oltra y Pérez Garijo
Dos mujeres referentes en política con la misma mujer referente en política. En realidad, la única que se podía tener en la España del tardofranquismo: Dolores Ibárruri. En una mesa redonda el sábado sobre retos en la agenda feminista donde participó la exvicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y la exconsellera y secretaria general de EUPV, Rosa Pérez Garijo, coincidieron en mencionar a la Pasionaria, Dolores Ibárruri, como su ejemplo a seguir en el campo político. Una coincidencia que hizo reír al público y que lamentablemente visibiliza la falta de mujeres en el espacio público en la etapa en la que ambas políticas crecieron, en el seno de familias vinculadas con la izquierda.
La conversación entre ambas también arrojó los roles de la mujer en la derecha en la actualidad: siempre de transición. Así, Oltra recordó a Theresa May en Reino Unido, paso previo a la revolución que llegó con Boris Johnson o aquí, en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig: "Llegó a la primera línea de su partido como un puente entre Alberto Fabra y Carlos Mazón", dijo la exvicepresidenta.
