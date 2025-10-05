El valenciano Juan Bordera, entre los 21 españoles de la Flotilla que vuelven hoy tras ser expulsados por Israel

Los 21 activistas españoles de la Flotilla Global Sumud liberados por Israel vuelan ya desde Tel Aviv a España, después de haber firmado el documento aceptando que su entrada en el país fue ilegal y, por tanto, han sido deportados, tal como ha informado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Así, entre la veintena de activistas españoles que regresan a casa se encuentra el valenciano Juan Bordera, tal como ha podido confirmar este diario. Precisamente Exteriores ha informado a su familia de que el diputado en las Corts de Compromís se encuentra en el grupo de repatriados, si bien Simón Vidal, también valenciano, permanece todavía en prisión bajo arresto israelí.

De hecho, a través de las redes sociales de Vidal -gestionadas ahora por sus allegados- se ha hecho público que se ha declarado en huelga de hambre en protesta por el arresto ilegal desde hace cinco días.

"Exigimos al Gobierno de España su liberación inmediata y retorno así como el de todas sus compañeras y compañeros. Que el Gobierno de España tome medidas urgentes para abrir o preteger un corredor humanitario. El Gobierno continua sin tener contacto con las familias pese a nuestra angustia y derecho a respuesta", señalan sus familiares en la red social del activista.

En un mensaje en la red social X, Albares ha confirmado el regreso de este primer grupo de tripulantes de la flotilla repatriados y ha asegurado que el Ministerio sigue ofreciendo protección diplomática y consular a los 28 españoles restantes para garantizar sus derechos hasta que recobren la libertad.

Entretanto, ha destacado que los teléfonos +34 91 000 1249 (sala de crisis) y +972(0)505772641 (emergencias consulares) siguen operativos para sus familias.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha llegado este domingo a un acuerdo para repatriar a estos primeros 21 españoles y ha organizado todo el dispositivo para que pudiera volar de regreso a España, en un vuelo regular que llegará esta noche a Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

Buchó y Al Bacha, en prisión

Mientras tanto, todo parece indicar que los dos activistas de Castelló que también se sabe que formaban parte de la flota, Sofía Buchó y Luay Al Bacha, también siguen retenidos en prisión al no haber aceptado su entrada ilegal en el país y, por tanto, no acceder a su deportación. Se desconoce su paradero pero sí se sabe que sus familiares no han recibido la llamada de Exteriores confirmando su vuelta, por lo que se entiende que continúan en la prisión de Ktzi'ot .

El resto de valencianos, en paradero desconocido

La organización de la Global Sumud Flotilla elevó este viernes a siete los valencianos a bordo del convoy asaltado por Israel, que en la tarde de ayer se encontraban junto a los otros cerca de 500 miembros de la expedición en una prisión de alta seguridad al sur del país. Junto a Bordera, Vidal, Buchó y Al Bacha, hay otros tres valencianos de los que se desconoce su identidad.

Ellos y el resto de activistas se encuentran en la cárcel de Ketziot, un centro de detención de inmigrantes en pleno desierto de Negev, uno de los más grandes del mundo. Según añade la organización, los miembros de la flotilla no están con los presos comunes.