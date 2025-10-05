El vínculo valenciano de Fernández Vara: Médico Forense y profesor en la Universitat de València antes que político

La muerte de Guillermo Fernández Vara ha sacudido a la política nacional por ser un representante público con un talante que ya se encuentra en peligro de extinción. Dialogante, respetuoso, razonable y un defensor acérrimo de Extremadura. Sin embargo, siempre mantuvo una relación especial con la Comunitat Valenciana por ser su tierra de adopción cuando dejó Badajoz para iniciar su carrera laboral como médico, licenciatura que obtuvo en Córdoba.

Terminó en 1983 y tres años después obtuvo su plaza en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses. Ahí fue cuando se le asignó València como destino y aquí pasó dos años, hasta 1988. Trabajó en el Instituto de Medicina Legal con la oposición recién conseguida, siendo el número uno en su promoción.

Además de desempeñar las tareas de forense en el instituto valenciano, Fernández Vara también fue profesor colaborador en la Universitat de València, en la carrera de Medicina, precisamente impartiendo asignaturas relacionadas con la especialidad que eligió.

Fue su primera experiencia laboral y desarrolló una especial relación con su ciudad de acogida que siempre contaba a cualquier valenciano con el que se cruzaba. Tanto es así que el extremeño no dudaba en hacer bromas y chascarrillos en valenciano, fruto de la inmersión cultural que hizo en la ciudad de acogida y a la que volvió a lo largo de su vida en diferentes ocasiones. Más allá de citas políticas como congresos del PSOE o mítines, fue común que Fernández Vara eligiera València como destino vacacional en su tiempo libre.

Por entonces, el que después sería en dos etapas presidente de la Junta de Extremadura (2007-2011 y 2015-2023), todavía no tenía una vinculación firme con la política. Al menos, no en València, donde pudo tener contactos con el partido socialista, pero no hay ninguna constancia. Sí se sabe que fue a su vuelta a Extremadura, en 1988, cuando se afilió a la organización que entonces dirigía Juan Carlos Rodríguez Ibarra, su mentor político.

Tribuna compartida

Tal como el expresidente valenciano Ximo Puig ha revelado en la red social X, siempre mantuvieron una buena relación y compartieron "mucho" porque "las periferias unían". Tanto es así que publicaron en este diario un artículo junto al también expresidente catalán José Montilla, tras la carta a la ciudadanía que publicó Pedro Sánchez en abril donde anunció que se tomaba unos días para pensar si seguir como presidente o no, tras el acoso, hostilidad y ataques personales sufridos por él y su familia.

Así, el artículo fue una reflexión política al alimón entre los tres expresidentes en defensa de la democracia española y pedían que el presidente continuara al frente del gobierno, aprovechando la oportunidad y el punto de inflexión que suponía este parón para reconciliar la política con el respeto y la verdad.