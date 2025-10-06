Novedad en la Aemet: A partir de ahora las danas tendrán nombre de persona

Primero les llamábamos gota fría y todo el mundo en el Mediterráneo se echaba a temblar. No era para menos: una gota fría, habituales sobre todo en otoño, era sinónimo de intensas lluvias, muy probables inundaciones y un recuerdo de la pantanada de Tous. En una palabra, la gota fría se asociaba de manera muy común con una catástrofe y una situación de peligro real para las personas y el territorio.

Por eso, hace apenas unos años, los expertos en meteorología optaron por cambiar el término de gota fría por el de DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). Una dana no es más que un descuelgue de aire polar desde latitudes altas hasta las nuestras y que, en principio, no conlleva riesgo alguno a no ser que se den también una serie de circunstancias, como la llegada de aire húmedo desde un Mediterráneo muy caliente, como es el caso después de verano. Pero, por sí sola, una dana no tiene por qué provocar fenómenos tan adversos; ni mucho menos.

Por qué tendrán nombre las danas

Desde que se adoptó comúnmente el término dana, han sido muchas las que han cruzado o afectado la Península Ibérica, pero a raíz de la trágica dana del 29 de octubre, que en Valencia provocó casi 230 muertos y unos destrozos jamás vistos hasta entonces, la palabra dana se asocia de nuevo con la catástrofe y otra vez son muchos los que se echan a temblar al escucharla.

Por este motivo, por esas connotaciones tan negativas que tiene ya el término dana, es por lo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha optado por hacer lo mismo que con las borrascas: bautizar las más adversas con un nombre propio para "evitar que se asocie de manera unívoca al fenómeno con impactos graves o catastróficos", explica este organismo en un comunicado.

Desde 2017, la Aemet participa en el programa europeo de nombramiento de borrascas de gran impacto y, a partir de ahora, "amplía" esta práctica a las danas, "sistemas atmosféricos de bajas presiones en niveles medios y altos, capaces de generar fenómenos meteorológicos adversos" y que se caracterizan por ser "de evolución compleja y difícil predicción".

Inundaciones y destrozos en Picanya por la dana del 29-O. / JM LOPEZ

Como decíamos, "no siempre una dana produce una situación de gran impacto", pero "en conjunción con otros factores, son capaces de generar precipitaciones (lluvias y nevadas) muy intensas, localmente torrenciales y tormentas" muy fuertes. Así que la Aemet ha optado por nombrar las danas que se prevé que puedan ser especialmente adversas para, entre otras cosas, "mejorar la comunicación hacia la ciudadanía".

Esto también favorecerá, además de la no asociación del término con un impacto catastrófico, "la preparación y respuesta de las administraciones ante episodios meteorológicos adversos, así como la elaboración de estudios a posteriori", dice la Aemet. También "evitará confusiones y reforzará la coherencia del mensaje oficial".

Y no le falta razón, puesto que todos los fenómenos no son iguales y, por lo tanto, no deben tener la misma consideración. Todos en España recuerdan borrascas que generaron temporales de gran impacto como Filomena en 2021 o Gloria en 2020.

Según especifica la Agencia Estatal de Meteorología, "sólo se nombrarán aquellas danas que esté previsto que puedan generar un gran impacto, para lo que será necesario que se activen avisos de nivel naranja o rojo por fenómenos meteorológicos adversos".

Para nombrar estas borrascas y danas se utilizará una lista de 20 nombres masculinos y femeninos prefijada y acordada entre todos los países que participan de esta medida y que, en la temporada 2025-2026, comenzará con Alice.