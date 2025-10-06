Sanidad citará e informará de las mamografías por SMS o correo a partir de 2026

Las mujeres valencianas podrán recibir toda la información relacionada con las mamografías del cribado de cáncer de mama -citas y resultados- por mensaje de texto o correo electrónico, entre otras fórmulas tecnológicas, a partir del año 2026, aunque si lo prefieren podrán seguir utilizando el método actual: por carta ordinaria. Así lo explican fuentes oficiales de la Conselleria de Sanidad, las cuales detallan que este cambio supondrá "una mejora sustancial del modelo de invitación" con el que esperan "un incremento en la participación". Pero, sobre todo, supondrá ofrecer una "comunicación más rápida y efectiva de los resultados", con lo que se podrían evitar los problemas detectados en Andalucía, donde más de 2.000 mujeres, según los datos de la Junta, se han visto afectadas por un retraso de hasta dos años de los resultados sospechosos de sus mamografías.

Un 2024 con 12.000 menos

De este modo, Sanidad espera revertir la situación del año 2024 cuando se realizaron más de 12.000 pruebas diagnósticas menos -participaron 223.414 mujeres-, según la memoria anual del Comité Econòmic i Social (CES), aunque el departamento de Marciano Gómez reduce la cifra a 10.000 menos y cifra en 232.520 las mamografías realizadas. El descenso fue criticado este domingo por el PSPV-PSOE como publicaba el pasado domingo Levante-EMV, aunque la Generalitat lo justificó explicando que hubo casi un mes de paro por la renovación de 11 equipamientos -cada uno supuso detener la actividad durante tres días- y por la cancelación de 4.000 citas en las zonas afectadas por la dana.

La confrontación política se remonta a principios de 2024. Fue entonces cuando el actual Consell acusó al Botànic de "haber abandonado a las mujeres" al detectar un retraso de dos años en la realización de 150.000 mamografías, aunque desde la oposición les critican la falta de un informe con datos concretos; "es una cuenta de la vieja", llegaron a decir los socialistas, quienes critican el descenso en los números del pasado año, pese a que Sanidad anunció un plan de choque para mejorar la adhesión al programa de cribado.

Un plan en seis fases

El cambio en la comunicación con las mujeres supone, según el departamento de Marciano Gómez, encarar la última fase de su plan de impulso para el cribado del cáncer de mama basado en seis ejes -este sería el último de ellos- en el que llevan trabajando desde inicios de legislatura y, sobre todo, desde la demora detectada hace casi dos años. El primero de ellos fue la renovación de casi la mitad de los 24 mamógrafos, el cambio de los 11 citados anteriormente, al detectar que "no estaban en condiciones de uso". El segundo punto fue la introducción de la inteligencia artificial en la lectura de las mamografías, uno de los mantras tanto del conseller Gómez como del president Carlos Mazón, con una precisión del 99 %. Según explican, el 93 % de los resultados coinciden con la valoración del radiólogo o radióloga y, en el largo plazo, permitirá "reducir progresivamente hasta en un 40 % la carga asistencial en las Unidades de Prevención de Cáncer de Mama (UPCM).

Imagen de archivo de una mamografía. / GVA

En tercer lugar, Sanidad ha realizado la integración de unidades en la asistencia hospitalaria para tratar de "retener el talento" en Radiología y acelerar el diagnóstico, medida criticada por sindicatos como UGT y CCOO por repercutir en una mayor carga para el personal. En cuarto lugar, se ha recurrido a las derivaciones para compensar los retrasos sobrevenidos, aunque la documentación remitida a este periódico no precisa cuántas pruebas se han realizado en la sanidad privada; sí se dice que es una "medida temporal". Y, por último, la Generalitat ha tomado el compromiso de informar de los resultados de las pruebas diagnósticas en un "plazo máximo de 30 días". En caso de no haberlos recibido, se recomienda ponerse en contacto con el Servicio de Atención e Información al Paciente (SAIP).