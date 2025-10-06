Los otros cinco valencianos de la flotilla viajan ya de regreso a España tras cinco días detenidos en Israel

Los cinco valencianos a bordo de la Global Sumud Flotilla que este lunes continuaban retenidos en una prisión de máxima seguridad de Israel cinco días después de ser detenidos (o "secuestrados", según la organización) por las fuerzas de seguridad hebreas viajan ya de vuelta a España. La previsión es que Simón Vidal, Sofía Buchó, Luay Albasha, Marta Mallach y Francisco Rodríguez aterricen en España en la madrugada del martes. El Ministerio de Exteriores acaba de confirmar que los 27 españoles que todavía permancían en Israel han abandonado ya el país y se encuentran en Atenas, desde donde volarán a Madrid, Barcelona y Bilbao.

Desde la organización también confirman que estarán de vuelta en las próximas horas. Vidal y Buchó viajan a Madrid, mientras que Mallach y Rodríguez lo harán a Barcelona, donde tienen fijada su residencia habitual. Albasha también vive en la ciudad condal y la familia está en conversaciones para que se embarque en el vuelo con destino a Barcelona. La llegada se estima en torno a la medianoche.

Según informa Exteriores, se ha fletado un avión militar que aterrizará en el Aeropuerto de Adolfo Suárez-Barajas y otros dos vuelos comerciales para los miembros de la flotilla que prefieran regresar a Barcelona o Bilbao.

Estos cinco conformaban junto a Juan Bordera y Juan Carlos de la Rubia, quienes volvieron a España este domingo por la noche, la representación valenciana de la flotilla, cuyos barcos han estado cerca de un mes cruzando el Mediterráneo hasta ser interceptados por Israel en aguas internacionales, algo ilegal según el derecho marítimo.

Además de por la violencia física que según Bordera han recibido los integrantes de la flotilla, el diputado de Compromís mostró su "preocupación" por los activistas que permanecían en Israel. Según su relato, han recibido agua y comida en mal estado y algunos activistas han entrado en huelga de hambre. Es el caso al menos del valenciano Simón Vidal, según confirmaron sus allegados en las redes sociales del marino.