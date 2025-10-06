Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol y 'mocadorà' para Vicent Mompó

El presidente de la Diputación de Valencia recibe al Gremi de Forners con motivo de Sant Dionís

Mompó, con el mestre major del Gremi de Forners, Juanjo Rausell.

Mompó, con el mestre major del Gremi de Forners, Juanjo Rausell. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

Fútbol y dulces para Vicent Mompó. El presidente de la Diputació de València ha recibido este lunes la tradicional ‘Mocadorà’ del Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia con motivo de la celebración de Sant Donís el próximo 9 de octubre, una tradición que se remonta al siglo XVIII. Mompó ha recibido las piezas de mazapán de manos del presidente del Gremi, Juanjo Rausell; su vicepresidente, Enric Canet; y su secretaria general, Laura de Juan.

Mompó, además, cumplió el fin de semana con otra tradición. Lo publicó él mismo en sus redes sociales: estuvo jugando un partido de fútbol con su hijo en la ciudad deportiva del Valencia. Mompó recordó sus tiempos de defensa central, donde llegó a militar en tercera división, antes de la política.

Mompó, con su familia, este fin de semana.

Mompó, con su familia, este fin de semana. / Levante-EMV

"El futbol i la família. Quan el temps ens ho permet, disfrutar d’ells és el millor regal. Este any, competint junts i aprenent nous valors. Ahí estarem, al seu costat. El millor entrenament és intentar seguir-los el ritme!", bromeó sobre el paso de los años. Mompó, por cierto, lució la camiseta de un mito valencianista, Antonio Puchades.

