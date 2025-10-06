Fútbol y 'mocadorà' para Vicent Mompó

Fútbol y dulces para Vicent Mompó. El presidente de la Diputació de València ha recibido este lunes la tradicional ‘Mocadorà’ del Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia con motivo de la celebración de Sant Donís el próximo 9 de octubre, una tradición que se remonta al siglo XVIII. Mompó ha recibido las piezas de mazapán de manos del presidente del Gremi, Juanjo Rausell; su vicepresidente, Enric Canet; y su secretaria general, Laura de Juan.

Mompó, además, cumplió el fin de semana con otra tradición. Lo publicó él mismo en sus redes sociales: estuvo jugando un partido de fútbol con su hijo en la ciudad deportiva del Valencia. Mompó recordó sus tiempos de defensa central, donde llegó a militar en tercera división, antes de la política.

Mompó, con su familia, este fin de semana. / Levante-EMV

"El futbol i la família. Quan el temps ens ho permet, disfrutar d’ells és el millor regal. Este any, competint junts i aprenent nous valors. Ahí estarem, al seu costat. El millor entrenament és intentar seguir-los el ritme!", bromeó sobre el paso de los años. Mompó, por cierto, lució la camiseta de un mito valencianista, Antonio Puchades.