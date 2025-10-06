Massó recibe al pintor y escultor valenciano Vicente Marzal

La presidenta de las Corts, Llanos Massó, ha recibido este lunes al pintor y escultor valenciano Vicente Marzal, un artista sordo de nacimiento y que además de su trayectoria pictórica y escultórica ha ganado recientemente una medalla de plata en un campeonato internacional de cross fit.

Llanos Massó y Vicente Marzal, en las Corts. / Levante-EMV

Marzal, con un implante coclear desde los ocho años motivo de su discapacidad auditiva y miembro activo de la Asociación de Implantados Cocleares de la Comunidad Valenciana, ha realizado numerosas exposiciones a nivel nacional e internacional, entre otros sitios, en Nueva York.

Además, el pintor y escultor valenciano ha logrado la medalla de plata en los CrossFit Games Adaptive en Las Vegas, demostrando que además de su vertiente artística también es un destacado deportista.