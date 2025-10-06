Massó recibe al pintor y escultor valenciano Vicente Marzal
El artista, sordo de nacimiento, ha logrado la medalla de plata en los CrossFit Games Adaptive en Las Vegas
La presidenta de las Corts, Llanos Massó, ha recibido este lunes al pintor y escultor valenciano Vicente Marzal, un artista sordo de nacimiento y que además de su trayectoria pictórica y escultórica ha ganado recientemente una medalla de plata en un campeonato internacional de cross fit.
Marzal, con un implante coclear desde los ocho años motivo de su discapacidad auditiva y miembro activo de la Asociación de Implantados Cocleares de la Comunidad Valenciana, ha realizado numerosas exposiciones a nivel nacional e internacional, entre otros sitios, en Nueva York.
Además, el pintor y escultor valenciano ha logrado la medalla de plata en los CrossFit Games Adaptive en Las Vegas, demostrando que además de su vertiente artística también es un destacado deportista.
