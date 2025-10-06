El PSPV denunciará al conseller Valderrama por negar que existían vídeos del Cecopi

El PSPV denunciará al titular de Emergencias del Consell de Carlos Mazón, Juan Carlos Valderrama, por un posible delito de falsedad en documento público tras negar este en una respuesta oficial remitida al grupo socialista en las Corts que existían grabaciones de la reunión del Cecopi del pasado 29 de octubre, día de la dana en la que fallecieron 229 personas.

Así lo ha trasladado el sindic socialista, José Muñoz, en declaraciones a los medios de comunicación durante las que ha apuntado que "romper la institucionalidad es que un gobierno responda con mentiras a las preguntas que realiza la oposición".

Muñoz y la diputada Alicia Andújar preguntaron a Valderrama en su día por registro de entrada sobre posibles vídeos del Cecopi, el órgano gestor de la emergencia. El conseller contestó el 4 de septiembre que al tratarse de "un órgano que se constituye cuando la situación de la emergencia lo requiere y en el cual se integran los mandos de las diferentes Administraciones" y que no tiene "naturaleza de órgano colegiado", no dispone "de actas formales ni grabaciones de carácter general".

"Mazón no puede seguir"

El dirigente socialista ha señalado que los 39 vídeos del Cecopi que se hicieron públicos este fin de semana demuestran "lo que hacía y no hacía cada uno el 29 de octubre" y son "una prueba más de que Mazón no puede seguir al frente de la Generalitat Valenciana ni un minuto más" y ha remarcado que este rechazo "lo demuestran las encuestas donde el 82% de los valencianos continuan rechazando su gestión y nueve de cada diez considera que no debe ser candidato en las próximas elecciones"

Con todo ello, Muñoz ha afeado a Valderrama que "esté más preocupado en cubrir las mentiras de su jefe que en dar respuestas a las emergencias" y ha advertido que "no puede mentir en documento oficial". "Frente a las mentiras del Consell de Mazón, los socialistas seguiremos fiscalizando al gobierno y defendiendo la democracia", ha concluido.

Baldoví y "el estado en el que llegó" Mazón

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, también se ha referido este lunes a los vídeos del Cecopi revelados el viernes, sobre los que ha subrayado tres puntos concretos: que el envío de la alerta ya se barajaba a las 17 horas, que Pradas "mintió en sede judicial" al señalar que no conocía el Es Alert hasta las 20.00 horas del 29-O y que Mazón "llega absolutamente descolocado" al centro de l'Eliana.

Sobre este último punto, Baldoví ha destacado que las imágenes del president "hablan por sí solas de cuál era el estado en el que llegó" al Cecopi y de la "absoluta desconexión que tenía de la realidad", algo que atribuye a la "sobremesa inacabable" en la que estuvo "mientras la gente se ahogaba".

Además, considera que Mazón "mintió" cuando dijo que estuvo comunicado en todo momento. "Dijo que en todo momento estaba perfectamente informado y en las imágenes vemos a un Mazón absolutamente descolocado, que no sabía de la gravedad porque había estado en una sobremesa inacabable y más preocupado por no tener cobertura que de las consecuencias de la inundación", ha añadido el portavoz de Compromís.