El PSPV exige reabrir la comisión de la Dana en la Diputación tras los fallos del servicio de teleasistencia

El grupo socialista en la Diputación de València ha exigido reabrir la comisión de la Dana celebrada en la institución provincial y, por tanto, las conclusiones de la comisión de investigación sobre la gestión antes, durante y después del día de la tragedia.

La iniciativa se produce después de una noticia de Eldiario.es que apuntan a que cinco personas usuarias del servicio de teleasistencia de la Diputación de València fallecieron durante las inundaciones del 29 de octubre de 2024. "Un dato hasta ahora inédito y que la Diputación no comunicó ni a la opinión pública ni a la propia comisión de investigación ya finalizada", señala Carlos Fernández Bielsa.

El portavoz socialista ha calificado de “gravísimo” que Mompó no informara de la gestión de la teleasistencia durante los trabajos de la comisión y ha reclamado “máxima transparencia ante unos hechos que evidencian una gestión deficiente de un servicio vital para personas mayores y vulnerables”.

Frente a esto, la Diputación de Valencia envió un comunicado que señala "de forma rotunda que no tiene competencias en materia de emergencias". "El servicio de teleasistencia no es un servicio de emergencias, sino un servicio de apoyo y acompañamiento a personas mayores o dependientes. La gestión de las emergencias corresponde exclusivamente al 112", señala. Y añade: "Avisar de una emergencia climática o meteorológica no forma parte de las obligaciones del contrato de teleasistencia, ni está contemplado entre las funciones que debe prestar la empresa. No obstante, el 29 de octubre se reforzó el servicio. Además, desde el punto de vista técnico, se monitorizaron los dispositivos para detectar posibles anomalías o inactividad, aplicando de inmediato las medidas correctoras de reparación o sustitución cuando fue necesario. La Diputación lamenta profundamente cualquier pérdida humana, pero rechaza categóricamente que se atribuya a este servicio una responsabilidad que no le corresponde ni por competencia ni por función".

Petición de información

Frente a esta situación, los socialistas apuntan que: “No se puede cerrar una comisión sin disponer de toda la verdad ni sin aclarar si se activaron los protocolos de emergencia, es imprescindible abordar de nuevo las conclusiones”.

El PSPV, que ya la semana pasada solicitaron toda la información existente sobre la gestión de la teleasistencia el 29 de octubre, exigen saber si se aplicaron los protocolos, qué avisos se dieron a los usuarios y qué coordinación hubo con los servicios de emergencia.

Así, se ha solicitado por escrito a la Diputación copia de la documentación relativa al contrato, los protocolos de actuación y las grabaciones registradas durante la jornada del 29 de octubre, para comprobar si se cumplieron las obligaciones contractuales y si la empresa adjudicataria respondió conforme a lo previsto.

Respecto a la comisión de investigación resulta evidente “que las conclusiones de la investigación quedan en papel mojado y evidencian que se cerró en falso”, añade el portavoz.