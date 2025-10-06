Reacciones al sondeo: "Mazón no puede continuar" para PSPV y Compromís

La primera entrega de la encuesta que hoy publica el diario Levante-EMV y el resto de diarios de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana y que constata un rechazo del 82 % de los encuestados a la continuidad del president Carlos Mazón ha provocado las primeras reacciones. Para el sindic del PSPV-PSOE, Jose Muñoz, demuestra que Mazón “no puede continuar ni un minuto más al frente de la Generalitat Valenciana”.

“Los datos son un clamor”, ha destacado Muñoz que ha señalado que, esta encuesta acredita “que estamos ante el peor presidente en la historia de la Generalitat” y que “cada día que sigue aferrado al sillón está lastrando a la Comunitat Valenciana que necesita cuanto antes pasar página”. Además, Muñoz ha indicado que los valencianos y valencianas necesitan “confianza en sus instituciones, lo último que puede generar una persona que mientras su pueblo se ahogaba permanecía en el Ventorro de sobremesa ajeno a la catástrofe”.

Por otro lado, Muñoz ha constatado que el responsable de la permanencia de Mazón al frente de la Generalitat “tiene un nombre y es Alberto Núñez Feijóo, al que los valencianos castigan porque está anteponiendo sus intereses electorales a las necesidades e intereses de los valencianos y valencianas”. “El problema no es solo Mazón, es todo el PP que se ha convertido en cómplice por mantener y aplaudir a un president frívolo, incompetente e insolvente”.

Cabe destacar que, además de la petición mayoritaria de dimisión, el sondeo constata que el 90 % de encuestados señaa que no debería repetir como candidato del PP en las próximas elecciones autonómicas.

Por su parte, el portavoz parlamentario de Compromís, Joan Baldoví, apunta: "Reiteradamente, todas las encuestas dan la misma cifra. Más de un 80% de valencianas y valencianos exigen la dimisión de Mazón por su negligencia. Una negligencia que se extiende a todo el PP y sus socios de Vox, porque mantienen un president de vergüenza al frente de la Generalitat. Mazón ha de dimitir, devolver la voz a los valencianos e ir a declarar al juzgado".

Defensa del Consell

Respecto al Partido Popular, donde no quisieron realizar valoraciones, la conselleria de Hacienda y exportavoz del Consell, Ruth Merino, se limitó a señalar que "las únicas encuestas que valen son las de las urnas". Y ha defendido: "Este gobierno se empezó a gestar en mayo de 2023, está haciendo una grandísima labor desde el primer día. Comparto proyecto, sobre todo en las áreas que me competen, con un sentido liberal. Los resultados están ahí. Con la reconstrucción, a Mazón le veo trabajar en el día a día y el trabajo es encomiable, convencido, trabajando muy bien. No debería dejarlo ahora".