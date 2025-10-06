La revuelta del vídeo del baile de Mazón

El rastro en internet es casi imborrable y siempre puede ser usado en tu contra. Le ha ocurrido al jefe del Consell, Carlos Mazón, con un vídeo de hace unos años, bailando en casa con su familia, que él mismo publicó en sus redes sociales. En las últimas horas, el vídeo ha estado circulado en whatsapp, pero pervertido en su sentido original. Mazón, ahora, estaría bailando una especie de danza de la lluvia, invocando algunas nubes para que el Nou d'Octubre se suspenda la procesión cívica a la que ha decidido acudir y evitar así la posible lluvia de críticas por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024. "Lluvia, lluvia, tienes que caer, por nuestra cabeza hasta nuestros pies", se oye en el vídeo manipulado, la letra de una canción infantil.

"Lo del ingenio de los mensajes de whatsapp es tremendo. La gente ya especula con que Mazón está haciendo la danza de la lluvia para que diluvie el 9 d’octubre", ha dicho en X la dirigente socialista Rosa Domínguez.