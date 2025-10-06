La A-7, colapsada en ambos sentidos

Nuevo colapso en las carreteras. Un accidente en Picassent en dirección Alicante y una caída de un motorista en sentido Valencia a la misma altura producen retenciones kilométricas en el tráfico en Valencia a primera hora de la mañana.

Concretamente, el primero de ellos produce un colapso de unos dos kilómetros y el segundo unos cuatro kilómetros según apunta el Centro de Gestión de Tráfico. En ambos casos se ha producido un estrechamiento de los carriles.

Complicaciones en la A-3

En la A-3 a la altura del Rebollar -en el kilómetro 294.39- también hay dificultad en el tráfico en Valencia por el estrechamiento del carril derecho, según detalla la Dirección General de Tráfico. Además, en la Pista de Silla y en la V-30 en sentido Puerto de Valencia y dirección Castellón también hay congestión.