La A-7, colapsada en ambos sentidos
Un accidente en Picassent en dirección Alicante y una caída de un motorista en sentido Valencia producen retenciones kilométricas
J.Roch
Nuevo colapso en las carreteras. Un accidente en Picassent en dirección Alicante y una caída de un motorista en sentido Valencia a la misma altura producen retenciones kilométricas en el tráfico en Valencia a primera hora de la mañana.
Concretamente, el primero de ellos produce un colapso de unos dos kilómetros y el segundo unos cuatro kilómetros según apunta el Centro de Gestión de Tráfico. En ambos casos se ha producido un estrechamiento de los carriles.
Complicaciones en la A-3
En la A-3 a la altura del Rebollar -en el kilómetro 294.39- también hay dificultad en el tráfico en Valencia por el estrechamiento del carril derecho, según detalla la Dirección General de Tráfico. Además, en la Pista de Silla y en la V-30 en sentido Puerto de Valencia y dirección Castellón también hay congestión.
