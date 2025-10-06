Tres de las asociaciones mayoritarias plantan a Mazón por la dana y no acudirán a los actos del 9 d'Octubre

Tres de las asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana no acudirán a los actos institucionales de la Generalitat por motivo del 9 d'Octubre en protesta contra el president Carlos Mazón por su gestión de la emergencia y de la posterior reconstrucción. Según denuncian en el escrito, el jefe del Consell "no ha estado ni está a la altura de lo que el pueblo valenciano necesitó el pasado 29 de octubre ni de lo que continúa necesitando un año después".

En el plantón participan la Associació de Víctimes Mortals de la dana 29-O, la Asociación de Damnificados de l'Horta Sud y la Associació de Víctimes de la dana 29 d'octubre 2024. Los tres colectivos dicen "no tener otro remedio" que "declinar la invitación" del gobierno valenciano para asistir a los actos institucionales por el día de la C. Valenciana pese a su "profundo respeto" por las instituciones autonómicas.

Pese a ello, destacan que "la representación del máximo órgano", la Generalitat, y en concreto "de su president", "no ha estado, ni está todavía hoy, a la altura de lo que el pueblo valenciano necesitó el pasado 29 de octubre y de lo que continúa necesitando un año después".

Así, reafirma su negativa a participar por "respeto a la institución" y con "todo nuestro sentimiento valenciano". Y cierran el escrito con un 'Visca el 9 d'Octubre', escrito en valenciano normativo y evitando las expresiones utilizadas por el Maestro Serrano en el himno oficial, que son precisamente las que la Generalitat ha elevado a eslogan oficial del festejo de año, agitando de paso el debate lingüístico.