El videanálisis de Alfons Garcia: "Todo sigue igual con respecto a la opinión de los valencianos sobre Mazón, debe apartarse"

El subdirector de Levante-EMV Alfons García estrena la sección de videonálisis del periódico con la primera entrega de la encuesta electoral que publican los tres medios de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, Levante-EMV, Información y Mediterráneo.

Es significativo que todo sigue igual con respecto a la opinión de los valencianos sobre su presidente

La opinión de los encuestados es abrumadora: ocho de cada diez valencianos piensarn que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, debía dimitir por su gestión de la riada que asoló la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024. Cinco meses después, tras algunos avances en la recuperación y a pesar de las muestras de apoyo que el PP nacional ha regalado a Mazón y del tiempo transcurrido, es significativo que todo sigue igual con respecto a la opinión de los valencianos sobre su presidente. Incluso aumenta en unas décimas el porcentaje de ciudadanos que cree que debe apartarse.