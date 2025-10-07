El Consell acusa a Morant de situarse "al lado de la violencia" por cuestionar la asistencia de Mazón a la procesión del 9 d'Octubre

La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, ha confirmado que el president Carlos Mazón participará este jueves en la procesión cívica del 9 d'Octubre pese a las posibles protestas que puedan producirse contra el popular por su gestión de la dana. La presencia de Mazón, que llegó a estar en el aire, ha levantado polémica en los últimos días, especialmente después de que el secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, señalara que de acudir Mazón, "ensuciaría". Poco después fue Diana Morant, líder de los socialistas valencianos, quien tildó de "provocación" la asistencia del jefe del Consell.

La portavoz del gobierno valenciano ha descargado con dureza contra la también ministra por sus "manifestaciones intolerables", con las que según Camarero "se sitúa al lado de la violencia y de los que buscan generar odio y altercados".

Camarero ha denunciado, en la rueda de prensa posterior a la reunión de este martes del pleno del Consell, la "gravísima deriva" del PSPV tras estas declaraciones de Morant y Mascarell. Para la vicepresidenta, el PSPV está traspasando "todas las barreras del decoro institucional, y eso es peligroso e impresentable" pues supone "traspasar la línea roja de la institucionalidad".

"Provocar, llamar al odio, a la bronca, a la violencia, es algo inédito en España", ha considerado Camarero, quien ha reclamado que ese día "se respete a la Senyera -la bandera de la Comunitat Valenciana- y se frene la incitación a la violencia". Ha abundado en que Morant, con esas declaraciones, "se sitúa al lado de la violencia, de los que buscan generar altercados, odio", frente a un Consell que anima " a la paz social, la unidad, la convivencia, el respeto a las tradiciones y a las señas de identidad".

"Respeto" a las víctimas, pero sin premio

Por otra parte, Camarero ha expresado su respeto a la decisión de tres de las principales asociaciones de víctimas de la dana de no acudir al acto institucional del Día de la Comunitat Valenciana en el Palau de la Generalitat, por considerar que el president Mazón "no ha estado ni está a la altura", como también de las asociaciones que han aceptado.

Camarero ha dicho que las víctimas mortales de la dana "siempre han sido tenidas en cuenta y por eso están invitadas", y ha insistido en su "máximo respeto" a las decisiones de cada colectivo.

Sobre la no inclusión de estas asociaciones en los premios del 9 d'Octubre, Camarero ha defendido que "las víctimas tienen un día especial, el 29 de octubre, el funeral, y es el día de las víctimas", ha asegurado antes de señalar que las distinciones son un reconocimiento a personas que han ayudado, han contribuido y han estado en la dana desde que se produjo la catástrofe.

Según la portavoz del Gobierno valenciano, las víctimas son "prioritarias" para el Consell y "se merecen siempre tener un reconocimiento especial, y lo tendrán en el día del funeral".