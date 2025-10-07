Conselleria cancela las adjudicaciones esta semana por el puente de octubre

No habrá adjudicaciones docentes esta semana debido al puente de octubre. Así lo ha comunicado Conselleria de Educación, que retomará la oferta de plazas la semana que viene. Los sindicatos docentes critican que es una maniobra para "ahorrar dinero" y aseguran que el hecho de coincidir con un festivo no es motivo de cancelación, ya que en algunos cursos las adjudicaciones se han adelantado al 8 de octubre.

La última adjudicación continua fue el día 2 de octubre y la siguiente será el 14 con lo cual Conselleria estará 12 días sin sacar adjudicaciones, pese a la falta de profesorado en muchas áreas, según critica el sindicato Stepv.

El sindicato lleva tiempo criticando que Conselleria está tratando de "ahorrar dinero" retrasando adjudicaciones como ya ha ocurrido en otros cuerpos docentes, como por ejemplo los de conservatorio que comenzaron casi un mes tarde las clases.

Plazas parciales de 9 horas

Una de las situaciones que ha identificado el sindicato y que ha despertado las quejas de muchos directores es la adjudicación de plazas parciales de 9 horas semanales, una cifra muy baja. "Cuando llegan al centro los docentes se dan cuenta de que las plazas en realidad implican trabajar 11 o 12 horas, con lo cual conselleria intenta que esos docentes regalen faena a la administración. Y eso tiene implicaciones en el salario y en la cotización a la seguridad social".

El sindicato critica que es la primera vez que se encuentran con una situación así y está recomendando a los docentes que presenten reclamaciones para pedir estas cantidades a la Conselleria por modificar la jornada. "Creemos que en el fondo se trata de recortes y de intentar ahorrar presupuesto por todos los lados", critica Marc Candela, portavoz del Stepv.

Este diario se ha puesto en contacto con Conselleria de Educación, pero por el momento no ha recibido respuesta.

Inicio de curso convulso

Los sindicatos auguraron un inicio de curso convulso por los "recortes" de Conselleria de Educación en muchos niveles de la enseñanza. Aunque las cifras oficiales reflejan un aumento de casi 1.700 docentes respecto al curso pasado, muchos docentes se quejan del empeoramiento de sus condiciones laborales y ya han planteado concentraciones e incluso una nueva huelga sectorial el próximo 20 de noviembre.

En otros casos, como el profesorado experto de FP o el de Enseñanzas Artísticas, se ha retrasado mucho la contratación en lo que los docentes interpretan como una maniobra para "ahorrarse nóminas".

La ley de libertad educativa y las últimas decisiones de Conselleria respecto al valenciano han movilizado aún más a los sindicatos mayoritarios en un año escolar que se prevé especialmente movido. Otra gran razón para movilizarse es la negativa del departamento de Campanar a contratar más de mil docentes en cumplimiento de unos acuerdos de plantillas firmados por el Botànic y que han sido ratificados en los tribunales.

"En tiempo y forma"

El primer mes del curso comenzó con protestas de sindicatos y la oposición por los retrasos en estas adjudicaciones. Aunque es habitual que todos los cursos comiencen con falta de profesores incorporados al aula, Compromís cifró en un 85 % las bajas de profesores sin cubrir, mientras directores de Primaria y Secundaria también achacaban en comunicados la falta de docentes en clase.

Conselleria, por su parte, adjudicó las plazas con algo de retraso, pero se defendió explicando que los refuerzos de profesorado "superan a los de los cursos anteriores". Desde el comienzo del curso escolar, la Dirección General de Personal Docente ha ofertado cerca de 6.500 plazas, entre vacantes y sustituciones, según explicó el director general Pablo Ortega.