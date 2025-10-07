El diputado de Compromís en la Flotilla regresa a las Corts con una moción sobre Palestina

De normal, en las propuestas que se presentan y debaten en las Corts el protagonismo está en el qué se pide o qué se vota, no obstante, en el pleno de la próxima semana una parte del interés estará en quién la defienda. Y es que apenas diez días después de ser liberado de un centro de detención en Israel tras su intercepción en la Flotilla Global Sumud, Juan Bordera regresará a su escaño en el parlamento valenciano y lo hará reclamando la condena del genocidio que vive el pueblo palestino.

Según ha explicado este martes Compromís, Bordera será el encargado de defender la Proposición No de Ley que planteará la coalición valencianista en la próxima sesión plenaria, prevista para el miércoles 15 de octubre. Así se ha acordado en la junta de síndics en la que se ha fijado el orden del día de la siguiente cita en el hemiciclo y que supondrá el regreso del diputado a la cámara autonómica después de su participación en la Flotilla y la consiguiente detención por parte de Israel.

Bordera partió a finales de agosto dentro de la misión humanitaria con el objetivo de abrir un corredor marítimo de ayuda hasta la Franja de Gaza ante el bloqueo que le estaba sometiendo el Estado hebreo a la población palestina y que provocó una importante hambruna este verano. Cuando se encontraban a 70 millas de las costas, todavía en aguas internacionales, las embarcaciones de la Flotilla fueron interceptadas y sus miembros fueron llevados a un centro de detención del que el parlamentario salió el pasado domingo tras 90 horas.

Una bandera palestina cubre el escaño vacío de Juan Bordera, de Compromís. / Levante-EMV

Los valencianistas volverán a llevar así, por tercer vez en dos años, una moción para condenar lo que está ocurriendo en Palestina, una petición que, sin embargo, ha sido rechazada en ambos casos por PP y Vox. De hecho, la semana pasada se sumó también una PNL reclamando dar apoyo a la Flotilla en la que todavía viajaba Bordera y, de nuevo, fue rechazada por 'populares y voxistas, algo que hicieron también previamente en las propuestas de resolución sobre el tema en el Debate de Política General.

Peticiones en el debate

En esta ocasión, con Bordera en la tribuna, los valencianistas reclamarán que las Corts insten al Consell "a impulsar una declaració de rechazo a las actuaciones del Estado de Israel de limpieza étnica y genocidio del pueblo palestino, en solidaridad con lo que proponen las organizaciones de Derechos Humanos y romper todas las relaciones institucionales y suspender los acuerdos de amistad y cooperación hasta que se restablezca el respeto al derecho internacional y se garanticen los derechos básicos del pueblo palestino".

También reclamará instar al Consell a "rechazar y condenar los ataques del Estado de Israel contra la población palestina", "condenar cualquier forma de antisemitismo y de islamofobia", a comprometerse a "continuar trabajando con la UNRWA para hacer llegar ayuda humanitaria", organización a la que, por otra parte el Ejecutivo autonómico le quitó la subvención nominativa en las cuentas de 2025 o instar al Gobierno a imponer un embargo de armamento militar "bidireccional", entre otras exigencias.