La Generalitat aprueba este martes unos galardones por el 9 d'Octubre marcados por la dana

El pleno del Consell se reúne este martes para aprobar el listado de galardonados con motivo del 9 d'Octubre, que se espera que esté muy marcado por la dana del pasado 29 de octubre en la que fallecieron al menos 229 personas. La reunión del gobierno valenciano figura ya en la agenda oficial, y fuentes de la Generalitat confirman que servirá para dar luz verde al compendio de premiados.

La tragedia del 29-O marcará la actividad institucional de la Generalitat en este primer 9 d'Octubre tras la riada. El propio president, Carlos Mazón, ha avanzado estos días que las condecoraciones guardarán una relación "exclusiva" o "casi monográfica" con la dana.

Pese a los problemas de aforo que se derivan de ese listado de premiados, que se espera largo, finalmente el acto institucional de entrega de galardones se celebrará en el Palau de la Generalitat. El Consell se llegó a plantear sacarlo de la sede oficial del gobierno alegando esas cuestiones logísticas, pero finalmente rechazó esa vía alternativa.

Asimismo, al acabar la cita en el Palau también está previsto que Mazón asista a la procesión cívica que organiza el Ayuntamiento de València pese a las protestas que se temen contra su figura por su gestión de la dana. Habrá un fuerte dispositivo de seguridad para evitar incidentes.

El mérito cultural, también el 9 d'Octubre

Por otro lado, el Consell modificó este lunes el decreto sobre la Distinción de la Generalitat al Mérito Cultural para sustituir el "carácter imperativo" de que se entregue en un acto el 8 de octubre de cada año por la posibilidad de darlo en esa fecha o junto al resto de premiados en el acto institucional del 9 d'Octubre.

El decreto que creó esta distinción para premiar a quienes destaquen por su aportación en el ámbito de la cultura fue modificado hace un año por el actual Consell para fijar que, en lugar darse el 9 d'Octubre, se hiciera en un acto solemne el 8 de octubre en cualquier municipio de la Comunitat Valenciana, "en un lugar vinculado al patrimonio histórico y cultural".

El cambio respondía a "la voluntad del Consell de promover un acercamiento de esta distinción a la ciudadanía" mediante la descentralización de la entrega del premio, según indica la modificación de decreto que publica este lunes el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

El nuevo cambio responde a que, "en ocasiones, por las circunstancias de las propias personas, colectivos o entidades distinguidas cada año, puede resultar más conveniente celebrar un acto único junto con el resto de las personas o entidades que reciben un premio o distinción con ocasión de la fiesta del 9 d'Octubre", indica el decreto.

Por ese motivo, se mantiene "la posibilidad de descentralización" tanto en la jornada como en el lugar de entrega, pero "con carácter potestativo, para atender a las circunstancias que puedan concurrir respecto a las personas, colectivos o entidades que vayan a ser distinguidas cada año".

Así, con la nueva redacción esta distinción se podrá entregar bien en acto solemne el día 8 de octubre de cada año, en cualquier municipio de la Comunitat Valenciana, en un lugar vinculado al patrimonio histórico y cultural de la Comunitat Valenciana, o bien junto con el resto de premiados o distinguidos en el acto solemne del 9 d'Octubre.

En 2024, el acto se celebró el 8 de octubre en Alicante, en Casa Mediterráneo, donde se entregó la Distinción al Mérito Cultural al director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir Faus, la productora de cine María Zamora Morcillo, la Asociación Raíces del Reino de Valencia y, a título póstumo, a Gustavo Pascual Falcó, autor del pasodoble 'Paquito el Chocolatero', y el Premio de las Letras al escritor Ferran Torrent.