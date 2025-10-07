Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Generalitat invierte 250.000 euros para reforzar el nodo valenciano de supercomputación

El objetivo es garantizar la actualización del supercomputador Lluís Vives 2 y la mejora del sistema de refrigeración del centro de procesamiento de datos de la Universitat de València

Supercomputadora 'Tirant' de la Universitat de València.

Supercomputadora 'Tirant' de la Universitat de València. / FERRAN MONTENEGRO

Redacción Levante-EMV

València

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha publicado una resolución en el DOGV por la que concede una subvención de 250.000 euros a la Universitat de València para reforzar el nodo valenciano de la Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) de la Red Española de Supercomputación (RES). La ayuda permitirá actualizar el supercomputador Lluís Vives 2 -con la incorporación de nodos GPU de última generación- y mejorar la eficiencia energética del centro de procesamiento de datos de la UV mediante la instalación de un nuevo sistema de refrigeración.

La secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, ha subrayado que la supercomputación “es ya una infraestructura esencial para el desarrollo científico y tecnológico, y en la era de la Inteligencia Artificial su papel se multiplica. Estos recursos permiten a nuestros grupos de investigación abordar proyectos de máxima complejidad en campos como la biomedicina, la astrofísica, los materiales o la sostenibilidad”.

Cuatro ICTS valencianas

La Comunitat Valenciana alberga actualmente cuatro ICTS reconocidas en el mapa nacional: Imaging La Fe, la infraestructura de supercomputación de la UV, la de micro y nano fabricación del Centro de Tecnología Nanofotónica de la UPV y la unidad de Nanbiosis. Todas ellas son piezas fundamentales para la investigación de vanguardia y contribuyen a situar a la Comunitat como un nodo científico de referencia.

En este sentido, la secretaria autonómica de Universidades ha añadido que “miramos también hacia el futuro: la evolución natural de estas infraestructuras es avanzar hacia capacidades de computación cuántica, un salto disruptivo que multiplicará aún más las posibilidades de la investigación científica y de la innovación empresarial. La Generalitat quiere situar a la Comunitat Valenciana en la vanguardia de ese proceso”.

Financiación pública

La financiación de las ICTS forma parte del compromiso del Consell de garantizar un sistema de ciencia abierto, competitivo e internacionalizado. La actualización del nodo de supercomputación en València consolida su papel estratégico dentro de la Red Española de Supercomputación y asegura que los investigadores valencianos dispongan de herramientas de primer nivel para generar conocimiento y transferirlo a la sociedad

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aemet confirma «lluvias intensas» y chubascos a partir de este jueves, festividad del Nou d'Octubre
  2. El subdirector de Emergencias al inicio del Cecopi del 29-O: 'Tenemos entrándonos por l'Albufera intensidades muy altas otra vez y un desembalse previsto
  3. Nuevo temporal a la vista: ¿dónde lloverá más durante el 9 d'Octubre?
  4. Un hombre se electrocuta en l'Albufera mientras pescaba
  5. El rechazo a Mazón se mantiene y el 82% de encuestados pide su dimisión
  6. Una nueva oleada de chubascos regresa este lunes a València
  7. Nuevas lluvias y chubascos amenazan el 9 d'Octubre
  8. «Mazón debe asumir la parte dura de la reconstrucción y no volver a presentarse»

La UME celebra sus 20 años con la dana como "mayor despliegue"

La UME celebra sus 20 años con la dana como "mayor despliegue"

El tiempo en el puente del 9 d'Octubre: Emergencias emite aviso especial por lluvias intensas y tormentas

El tiempo en el puente del 9 d'Octubre: Emergencias emite aviso especial por lluvias intensas y tormentas

La Generalitat recibe a los dos primeros menores migrantes y anuncia que recurrirá todos los traslados

La Generalitat recibe a los dos primeros menores migrantes y anuncia que recurrirá todos los traslados

Miguel Polo, presidente de la CHJ: "Con 1.600 m3/seg en el barranco del Poyo no hubiera pasado prácticamente nada. La gravedad fueron los 2.000 de Horteta y 1.000 del Gallego"

Miguel Polo, presidente de la CHJ: "Con 1.600 m3/seg en el barranco del Poyo no hubiera pasado prácticamente nada. La gravedad fueron los 2.000 de Horteta y 1.000 del Gallego"

La Generalitat invierte 250.000 euros para reforzar el nodo valenciano de supercomputación

La Generalitat invierte 250.000 euros para reforzar el nodo valenciano de supercomputación

Sanidad colabora con un programa de políticas sobre adicciones de la OEA

Sanidad colabora con un programa de políticas sobre adicciones de la OEA

El Consell acusa a Morant de situarse "al lado de la violencia" por cuestionar la asistencia de Mazón a la procesión del 9 d'Octubre

El Consell acusa a Morant de situarse "al lado de la violencia" por cuestionar la asistencia de Mazón a la procesión del 9 d'Octubre

El Gobierno al "rescate": aprueba 198.000 euros para la Acadèmia Valenciana de la Llengua tras los recortes del Consell

El Gobierno al "rescate": aprueba 198.000 euros para la Acadèmia Valenciana de la Llengua tras los recortes del Consell
Tracking Pixel Contents