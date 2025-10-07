La Generalitat distingue en el Nou d'Octubre la solidaridad en la dana y evita reconocer a las víctimas

Las distinciones de la Generalitat para este Nou d'Octubre serán una forma de reconocimiento a la "solidaridad", en amplio espectro, mostrada en la dana del 29 de octubre de 2024. Así lo ha aprobado el pleno del Consell este martes que tendrá su mayor ejemplo en la entrega de la Alta Distinción a las comunidades autónomas mientras que la Distinción de la Generalitat irá a la solidaridad mostrada con los valencianos y valencianas que sufrieron la riada de 2024, aunque quedan sin reconocimiento las víctimas de la catástrofe.

Según ha anunciado este martes la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, la Alta Distinción a las comunidades autónomas reconoce que, en el contexto de la emergencia, las comunidades autónomas de toda España se situaron en un nivel de respuesta "extraordinariamente solidario y cercano que permitió mitigar los daños y ofrecer la asistencia a la población afectada". "El modelo del Estado autonómico constituyó una auténtica estructura de corresponsabilidad y solidaridad interterritorial", ha indicado.

Esta Alta Distinción la personalizará el presidente de Aragón, Jorge Azcón, del PP, que será el encargado de recoger este galardón el próximo jueves en el Palau de la Generalitat. Según ha indicado Camarero, todas las comunidades hicieron una gran aportación durante los primeros días tras la riada, pero ha destacado el "trabajo especial" que hicieron los operarios aragoneses en Catarroja. Asimismo, ha indicado que habrá representantes de otras autonomías presentes en el acto.

"Merecen respeto"

Asimismo, la Distinción de la Generalitat en reconocimiento a la solidaridad mostrada con los valencianos y valencianas que sufrieron la riada del 29 de octubre 2024 se ha concedido a los sectores, entidades, organismos, colectivos y asociaciones que con el esfuerzo colectivo y la entrega desprendida de todas las personas demostraron que en los momentos más oscuros la sociedad valenciana y española son capaces de alzarse unidas para proteger la vida, la dignidad y la esperanza.

Según ha explicado Camarero, "son muchos los premiados", de distintos sectores, por lo que ha evitado concretar nombres. Estos van desde los servicios de emergencias hasta entidades sociales, empresariales o educativos, no obstante, se quedan fuera de estos reconocimientos concretos las víctimas. Sobre ellas, la vicepresidenta ha indicado que merecen "un día especial" que será el que se dé el 29 de octubre, en el aniversario de la dana, con el funeral de Estado que se está organizando.

Con ello, el decreto reconoce la labor de los servicios de emergencias que se situaron en la primera línea de la catástrofe. Servicios de Emergencias Sanitarias, Bomberos, Policías Locales, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana y Fuerzas Armadas desplegaron su actuación para asistir a miles de personas damnificadas. Su profesionalidad, entrega y sacrificio merecen ser reconocidos como pilares de la seguridad y la esperanza en los momentos más críticos.

Distintos sectores

También serán reconocidos, los profesionales sanitarios y voluntarios sanitarios que ofrecieron cuidados, apoyo emocional y acompañamiento, demostrando que la vocación de servicio público trasciende cualquier adversidad. Del mismo modo, los servicios sociales y el voluntariado ciudadano y Protección Civil fueron el alma de la respuesta comunitaria. Organizaciones no gubernamentales, asociaciones, entidades del tercer sector y el voluntariado ofrecieron ayuda directa a personas y familias afectadas.

La Distinción de la Generalitat igualmente se otorgará a las entidades empresariales, organizaciones profesionales, entidades financieras, aseguradoras y fundaciones, asociaciones del sector turístico, comercial, energético, tecnológico, de la construcción, del transporte, agroalimentario y de la industria, entre otros, que contribuyeron de forma decisiva en la atención, acogida y recuperación de las personas damnificadas mediante la aportación de todo tipo de medios y donaciones, demostrando que la solidaridad empresarial puede ser tan eficaz como imprescindible.

Del mismo modo, serán reconocidas las universidades y centros educativos que aportaron recursos humanos, materiales y científicos, y el profesorado, junto con iniciativas culturales y deportivas, colaboraron activamente en la reconstrucción comunitaria. La solidaridad del campo valenciano será destacada por la aportación de las organizaciones profesionales y cooperativas, que se movilizaron no solo para atender sus propias pérdidas, sino también para auxiliar a vecinos y comunidades.

En el área de justicia, el reconocimiento será para los institutos de medicina legal, las oficinas de atención a las víctimas, los colegios profesionales y el personal al servicio de la Administración de Justicia que garantizaron asistencia jurídica, psicológica y administrativa con rapidez y humanidad. También será reconocida la comunidad religiosa, en toda su pluralidad, que se unió para ofrecer ayuda material, acogida, alimentos, apoyo espiritual y consuelo. En el ámbito internacional se distinguirá la colaboración de países de todo el mundo que prestaron recursos, fondos y acompañamiento, recordando que la solidaridad no tiene fronteras.