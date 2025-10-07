Podemos y Més-Compromís proponen citar primero a Mazón y postergar a Sánchez a junio para desbloquear la comisión del Congreso

Empezar por el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, este mismo mes de octubre y dejar la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para junio de 2026. Es la solución que plantean Podemos y la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Àgueda Micó, para desbloquear la comisión de investigación de la dana en el Congreso y lograr así un acuerdo con el resto de formaciones de la mayoría plurinacional que sostiene al Ejecutivo central.

Lo han presentado este martes en la puerta del Congreso Micó y la líder de Podem, María Teresa Pérez, que pese a no ser diputada es la voz de los morados en todo lo que conlleva la fiscalización de la tragedia del 29-O. Es un plan de trabajo que incorporaría la comparecencia de Sánchez, línea roja hasta ahora para los socialsitas para dar su aval a la investigación parlamentaria, pero esta quedaría relegada hasta junio-julio de 2026 y dentro del bloque "altos cargos estatales y responsables de la reconstrucción y coordinación".

Esta propuesta busca salir de un bloqueo en el que se había instalado la comisión de investigación desde su constitución el pasado 21 de mayo. Los únicos avances habían sido en círculos en forma de cruce de declaraciones y acusaciones entre los diferentes responsables de los socialistas, las dos almas de Compromís en la Cámara Baja (Alberto Ibáñez, de Iniciativa, en Sumar; y Àgueda Micó, de Més, en el Grupo Mixto) y Podemos sobre quién bloqueaba qué.

Sesión constitutiva de la comisión de investigación de la dana en el Congreso. / Levante-EMV

Ahora, a apenas unas semanas del aniversario de la dana, Micó y los morados, que tienen un voto clave frente a PSOE y Sumar, dan un paso adelante y ponen sobre la mesa un plan de trabajo dividido en cuatro bloques con hasta 97 comparecientes y nueve meses de duración. Así, el primero sería el de 'responsables políticos e institucionales, con competencias directas e indirectas en la gestión de la DANA el 29 de octubre de 2024', es decir, cargos de la Generalitat y otros organismos estatales de ámbito valenciano.

Vilaplana y El Ventorro

Ahí se incluyen Mazón, la vicepresidenta Susana Camarero, las exconselleras Salomé Pradas y Nuria Montes, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, responsables de Aemet y de la Confederación Hidrográfica del Júcar, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, así como "personas en contacto con el president Mazón el día 29 de octubre de 2024" que son el gestor del Restaurante El Ventorro, la periodista Maribel Vilaplana; o el alcalde de Cullera, Jordi Mayor.

No obstante, dentro de este listado, la propuesta agrega un apéndice. "En la segunda o tercera sesión de comparecencias, tras la intervención de los responsables principales de la gestión, se dará voz a las principales víctimas de la DANA. En este documento, dichas asociaciones se agrupan en el segundo bloque conforme a su adscripción, sin que ello determine el orden en que comparecerán", señala este añadido a pie de página. En este segundo bloque van también organizaciones ciudadanas o trabajadores "afectados" como el jefe de escoltas de Mazón.

En el tercer bloque se propone llamar a "expertos técnicos, operativos de emergencias y comunidad científica: profesionales en meteorología y gestión de emergencias" mientras que el último es el de "altos cargos estatales y responsables de la reconstrucción y coordinación, así como para abordar la coordinación en la protección del territorio ante los impactos del cambio climático" donde están Sánchez, la exvicepresidenta Teresa Ribera, o ministros como Óscar Puente, Àngel Víctor Torres o Margarita Robles, entre otros.