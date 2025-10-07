Pilar Bernabé, sobre el vídeo del Cecopi: "Han mentido tanto que escuchar lo de la alerta hidrológica en boca de la consellera nos produce indignación"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, mostró ayer su "indignación" ante la revelación del vídeo del Cecopi en el que se evidencia que el día de la dana la entonces consellera Salomé Pradas conocía, desde las 12,32 horas, que había que vigilar el cauce del río Magro y el del barranco del Poio. A preguntas de los periodistas, Bernabé recordó que "ya sabíamos que a las 12,20 la Generalitat había activado la alerta hidrológica en el barranco del Poyo".

"Son cosas que ya sabíamos", abundó. "Porque lo activaron por escrito; y ese nivel de emergencia obligaba a vigilar cauces de ríos y barrancos, en este caso el del Poyo", explicó. La representante del Gobierno en la Comunitat Valenciana sentenció: "lo que pasa es que después de haberles escuchado mentir tantas veces, cuando se lo escuchamos directamente a la consellera [en alusión al comentario del vídeo sobre la alerta y a sus consecuencias] duele tanto que no nos saca de nuestra indignación".

El Gobierno vs el Consell

Bernabé quiso elogiar la distinta forma de actuar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del de la Generalitat, Carlos Mazón, respecto a las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024. Valoró positivamente la comparecencia de Sánchez en la comisión de investigación del Congreso: "Hace meses ya compareció y volverá a hacerlo tantas veces como sea necesario".

Además, apuntó, "el presidente del Gobierno se explicó directamente ante los familiares de las víctimas mirándoles a la cara, compartiendo sus preocupaciones y su dolor y explicándoles el trabajo y el propósito de España en los próximos meses en la reconstrucción". "Lo hizo de primera mano ante quienes se merecían escuchar sus explicaciones y el presidente de la Generalitat todavía no lo ha hecho", concluyó Pilar Bernabé.