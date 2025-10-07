El puente más largo del calendario sólo lo tendrá esta comunidad: confirmados los 4 días libres

El año está a punto de acabarse pero antes de que eso suceda va a tener lugar uno de los puentes festivos más largos del calendario laboral y escolar. La mala noticia es que no será algo que puedan disfrutar en toda España sino sólo en una comunidad autónoma.

En ésta, los días festivos sumarán un total de cuatro mientras que en el resto, como mucho, se alcanzará el puente de tres días. Y ojo porque sólo ocurrirá en algunas comunidades, ni siquiera en todas.

¿Quién tiene puente en octubre?

El puente de octubre es este año especialmente singular puesto que el día festivo nacional, el de la Hispanidad o la Virgen del Pilar, el 12 de octubre, cae en domingo. Algunas comunidades autónomas han decidido mover esa festividad al lunes 13 de octubre para aprovechar el día de fiesta y conseguir así un puente de tres días.

Son sólo seis las autonomías que podrán disfrutar de un puente que se prolongará del sábado 11 al lunes 13, mientras que el resto tendrá que conformarse con un fin de semana normal, de sólo dos días.

Según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), el lunes 13 de octubre será festivo en seis territorios: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Melilla. Las demás comunidades se quedan sin ese puente y, por lo tanto, sin esos tres días de descanso.

Pero hay una que sobrepasará a esas seis afortunadas y no sólo ha diseñado un puente de tres días, sino que lo ha alargado hasta conseguir un macropuente de cuatro días. Para lograrlo, ha hecho uso de un día festivo autonómico y de un día de libre designación que, al menos, queda recogido en el calendario escolar de casi todos los centros educativos.

El calendario laboral, por su parte, puede recoger esta jornada festiva o no: todo dependerá de lo que se acuerde en cada sector o empresa, aunque a buen seguro los empleados y trabajadores con hijos en edad escolar intentarán hacerse con un día festivo para poder gozar también de cuatro días de descanso y aprovecharlos incluso para hacer una escapada.

Esta afortunada autonomía no es otra que la Comunitat Valenciana, que no ha desplazado al lunes la festividad de la Virgen del Pilar o la Hispanidad, pero sí puede sacar rendimiento de cómo cae este 2025 el día de su fiesta autonómica, el Nou d'Octubre, que este año es jueves.

El Nou d'Octubre, que este año cae en jueves, es el día de la Comunitat Valenciana y, por tanto, es festivo autonómico. / Levante-EMV

La mayoría de municipios ha optado por establecer el viernes 10 de octubre también como jornada festiva y, así, obtener el ansiado puente de cuatro días en octubre. Los afortunados que también lo hayan conseguido en su trabajo tendrán la posibilidad de disfrutar en familia del puente más largo y exclusivo del calendario.