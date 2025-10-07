Puente contesta a Feijóo con el Ventorro

El Ventorro (ya saben, el restaurante donde Carlos Mazón comió con una periodista el día de la dana) da mucho juego al ministro de Transportes, Óscar Puente. Lo ha utilizado esta tarde mismamente como herramienta de defensa ante el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que lo ha acusado de falta de educación y cortesía por un vídeo en el que el ministro socialista se zafa con malos modos de dos conocidos 'periodistas' (o agitadores) de eso que se ha conocido como la 'fachosfera'. "Si un ministro de mi Gobierno trata así a cualquier ciuddano le ceso de inmediato", ha escrito Feijóo.

La respuesta de Puente no se ha hecho esperar, con referencia a Mazón: "Qué vas a cesar tú, si no has sido capaz de cesar al que retozaba en el Ventorro mientras 229 personas se ahogaban, miserable".

Pues cordialidad parece que no hay entre ambos.