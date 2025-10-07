Sanidad colabora con un programa de políticas sobre adicciones de la OEA

La Conselleria de Sanidad ha sido seleccionada por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas para participar en el Programa de Pasantías Interinstitucionales sobre Drogas entre España y América Latina (Pideal). De esta manera, la Comunitat Valenciana, junto a Madrid y Cataluña, compartirá su modelo de atención y prevención de las adicciones con responsables y especialistas de distintos países latinoamericanos.

Según ha explicado el director general de Salud Mental y Adicciones, Bartolomé Pérez Gálvez, “la selección de la Comunitat Valenciana por parte de la Cicad-OEA y del Plan Nacional sobre Drogas demuestra el reconocimiento internacional al trabajo sostenido de la Generalitat en la consolidación de un modelo público, integral y equitativo de atención a las adicciones”.

El modelo valenciano "es referencia"

Asimismo, Pérez Gálvez ha subrayado que “el modelo valenciano no solo ha alcanzado resultados muy positivos dentro de nuestra Comunitat, sino que es una referencia para otros países que buscan integrar la salud mental y las adicciones dentro de sus sistemas sanitarios públicos”.

Durante las dos últimas semanas, profesionales procedentes de Argentina, Uruguay, Panamá, República Dominicana y Guatemala han visitado los principales recursos de la red valenciana de atención a las adicciones, además de mantener reuniones de trabajo con el director general de Salud Mental y Adicciones, Bartolomé Pérez Gálvez, y con la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Xaro Escrig.

Los encuentros han permitido analizar la adaptabilidad del modelo valenciano a la realidad de cada país y conocer actuaciones de especial interés para estos países, como el Programa de Promoción del Bienestar Emocional y Prevención de las Adicciones, que se desarrollará en los centros educativos con alumnado entre 6 y 16 años.

Intercambio y cooperación internacional

El programa Pideal tiene como objetivo promover el aprendizaje mutuo, el intercambio técnico y la cooperación internacional entre responsables de políticas públicas sobre drogas. En este contexto, la Comunitat Valenciana ha mostrado la solidez y cobertura de su sistema público de atención, que constituye un caso prácticamente único a nivel mundial.

Desde 1997, la Conselleria de Sanidad cuenta con Unidades de Conductas Adictivas (UCA) en todos los departamentos de salud, integradas en la red asistencial del sistema sanitario público valenciano. Estas unidades garantizan la atención a las personas con adicciones en igualdad de condiciones que cualquier otra patología, lo que ha permitido consolidar un modelo de atención normalizada, integral y accesible.

Cada año, las UCA atienden a más de 30.000 pacientes, ofreciendo tratamiento especializado para diferentes tipos de adicciones —a sustancias y comportamentales— y un seguimiento continuado por parte de equipos multidisciplinares formados por profesionales de la psicología, la medicina, la enfermería y el trabajo social. Este enfoque integral y comunitario ha sido destacado por distintos organismos internacionales, como la Cicad-OEA, por su eficacia y sostenibilidad a lo largo de casi tres décadas.

Comunidades terapéuticas

Durante su estancia, los representantes latinoamericanos han visitado también comunidades terapéuticas y centros de día, así como la Unidad de Patología Dual Grave del Hospital Provincial de Castellón, centros de reducción del daño orientados a personas con mayores dificultades de accesibilidad al tratamiento, y las Unidades de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (Upcca). Estas últimas forman parte de una amplia red de más de 80 unidades municipales distribuidas por todo el territorio autonómico, que desarrollan programas de prevención, sensibilización y promoción de la salud en coordinación con los servicios locales de educación, juventud y bienestar social.

Este intercambio se enmarca en las acciones previstas por el Plan Valenciano de Salud Mental y Adicciones 2024-2027, que impulsa la cooperación con organismos multilaterales y gobiernos latinoamericanos para el fortalecimiento de políticas de salud y la transferencia de conocimiento técnico. Con esta iniciativa, la Generalitat refuerza su compromiso con la mejora continua de la atención sanitaria y con el desarrollo de estrategias basadas en la evidencia, contribuyendo al diálogo y la colaboración internacional en un ámbito de creciente relevancia social y sanitaria.