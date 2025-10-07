Así sonará la sirena de la presa de Buseo en caso de rotura

Un pitido largo y algo estridente, multiplicado por el eco de las montañas, se escuchó este martes en las inmediaciones de la presa de Buseo. Era una "prueba del sistema de aviso a la población para riesgo de inundación", como podía escucharse por un potente aparato de megafonía. El embalse llevaba así a cabo las primeras pruebas de sonido del sistema de alamas, que se activarán en caso de emergencias como fue la dana del pasado 29 de octubre donde sufrió enormes daños.

Las obras de reconstrucción de todos los elementos dañados por el temporal de hace ahora un año se cifran en 35 millones, como avanzó este verano Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca. Los trabajos avanzan a buen ritmo, según apuntaba la directora general del Agua, Sabina Goretti, en la visita a la infraestructura hidráulica que es competencia de la Generalitat.

Sistema de alarmas en las presa de Buseo. / Levante-EMV

En tiempo casi récord

"Desde la dana actuamos de manera urgente con una serie de contratos para dejarla en las condiciones anteriores a ese episodio", señalaba. "Además estamos con la implementación del Plan de emergencias que fue aprobado por el Ministerio en 2023 y que hemos conseguido en este tiempo casi récord poner todos esos sistemas en marcha" remarcaba. Se trata de un total de seis sirenas, y cada una de ellas cuenta con dos baterías para garantizar su funcionalidad, según la conselleria. "Cuentan también con un maletín y hay una réplica del mismo tanto aquí en la empresa como los directores de explotación que llevarán consigo", señalaba.

Presa de Buseo. / Levante-EMV

En las localidades aguas abajo

"En caso que de que la seguridad de la presa quedara comprometida, se activarían esos sistemas para que la población -en escenario dos-, quedara protegida, ya que estarían todos los sistemas de emergencias activados y todos los cuerpos de seguridad avisados", subrayaba. La alarma funcionaría sonando en la presa misma y de manera simultánea en las poblaciones que están situadas a unos treinta minutos. "Durante los primeros quince minutos en caso de rotura se calcula que llegaría a Sot de Chera", comentaba. Y sucesivamente a los siguientes hasta llegar al Túria. El objetivo es que la población esté alerta y no se acerque a sos puntos peligrosos, como incidía Goretti.

Resistencia en entredicho

Acabada de construir en 1915 junto al término municipal de Chera entre los ríos Reatillo y Sot, afluente del Turia, la presa de Buseo superó en dos metros y medio el muro de contención ubicado a una cota de 458,70 metros sobre el nivel del mar. Se trata de un embalse de uso recreativo, cuya resistencia preocupó seriamente durante el 29 de octubre. Un informe aportado por la Generalitat a la causa de la dana refleja que en el entorno del embalse se recogieron desde las 6 de la mañana del 29 a la misma hora del 30 de octubre un total de 424,4 litros por metro cuadrado (l/m2) en la ubicación de la presa. De este total, «cayeron casi 100 mm entre las 7 y las 10 de la mañana y la lluvia arreció especialmente entre las 18 y las 22 horas, periodo en el que se registraron 241 mm de los 424 totales».