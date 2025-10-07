Una técnico de Emergencias declara que Medio Ambiente denegó el 28 de octubre agentes ambientales para vigilar los barrancos

Una técnica facultativa en el centro de mando y control del Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana desde 2022, Gloria Torres, ha declarado ante la jueza y el fiscal de la dana que "Medio Ambiente denegó el 28 de octubre agentes ambientales para vigilar los barrancos", según fuentes conocedoras de su declaración. La Comunitat Valenciana cuenta con 264 agentes Medioambientales "que desarrollan sus funciones a lo largo y ancho de toda la Comunidad Valenciana las 24 horas, los 365 días al año, ofreciendo un servicio al ciudadano de proximidad, profesionalidad y vocación, con eficacia y eficiencia", según relata la página web de la Generalitat.

El Consell había informado en estos meses que seis horas antes del desbordamiento del barranco del Poyo, la Generalitat Valenciana puso sus 200 agentes medioambientales a disposición de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), organismo gestionado también por la Conselleria de Interior, en el momento de la dana. Lo hizo a las 11.54 horas del 29 de octubre, como hizo constar el director general de Medio Natural de la Generalitat, Luis Gomis, en un informe remitido al Juzgado de Catarroja. En este mismo documento, el alto cargo expuso que la función de estos profesionales es realizar "el seguimiento de caudales en ríos, barrancos, sistemas de regulación y zonas inundables", dentro de su colaboración de las tareas del Plan frente al Riesgo de Inundaciones y en colaboración con otros organismos responsables.

Pero ahora, según el testmimonio de la técnica de Emergencias, se ha sabido que "el día de antes al CEPIF (la Central de Prevención de Incendios Forestales, los agentes medioambientales) se le pidió que hicieran mediciones escalas y se nos denegó y se le pidió a bomberos forestals". La revelación ha sorprendido a la jueza durante el interrogatorio a la técnica, ya que la magistrada recordaba perfectamente el ofrecimiento que hizo público la Conselleria de Medio Ambiente que dijo "que había puesto 200 agentes medioambientales. "Eso es del 27 de octubre, el superior dijo que NO el día 28 en previsión del 29 de octubre".

Sobre el ofrecimiento del 29 de octubre, la testigo ha asegurado que "no teníamos conocimiento en Sala de ese ofrecimiento mediante registro departamental y por eso se pidió a los bomberos forestales" que acudieran al río Magro y al barranco del Poyo.

De hecho, la técnica ha explicado que fue ella misma la que hizo "la llamada al Consorcio de Bomberos sobre las 12.45-13.15 para que la brigada del Poyo se acercara a la de Paiporta y la respuesta de bomberos fue 'ya veremos lo que podemos hacer' y nunca nos comunicaron" la retirada. La llamada está grabada en el Coordcom, la caja negra de la emergencia donde se registra cada paso que se dió el 29 de octubre.

La técnica ha explicado que a los bomberos forestales se les especificó "los puntos a los que queremos que se movilicen: Riba-roja escala nacional 3, Paiporta y Buñol; y otra escala en la conflucencia del río Magro con el Júcar en Algemesí". Aunque los bomberos forestales "tenían libertad de si la lamina de agua baja pueden y tienen formación en ir a otras escalas".

Estos mismos bomberos se retiraron, aún no se sabe por orden de quien. "En ningún momento se dirigieron al centro para comunicar la retirada de bomberos", ha declarado la testigo quien asegura que dio por hecho que "si no se les da la orden de retirarse, no se retiran. En mi turno no hubo orden de desactivación". También ha descartado que desactivaran las alertas hidrológicas en el río Magro y el barranco del poyo. "La alerta hidrológica del barranco del Poyo a las 12:20 nunca se desactivó. Tampoco la del Magro. Por la tarde se amplió a la zona del Júcar", ha confirmado la testigo, según fuentes conocedoras de su declaración.