Nuevas complicaciones en el tráfico en Valencia dentro de su área metropolitana para este martes. El carril derecho de la carretera V-30 en el km 15.2 -a la altura de Paterna- hacia autovía A-7 se ha cerrado, según informa la Dirección General de Tráfico. Esto lo produce un accidente con dos kilómetros de retenciones, según el Centro de Gestión de Tráfico.

Un camión de grano

En esta misma vía, sobre el kilómetro cinco, también hay un vehículo incendiado que produce unos dos kilómetros de circulación lenta. Se trata de un camión que transportaba grano y una dotación de bomberos del Consorcio Provincial de Valencia ya lo ha apagado.

Un accidente y un camión incendiado dificultan la circulación en la V-30 este martes / DGT

Por otro lado, en la carretera CV-35 en el km 11.2 a la altura de la Canyada en sentido hacia València está el arcén cerrado por un vehículo averiado, según la Dirección General de Tráfico, y produce unos cinco kilómetros de retenciones.

Información en elaboración

En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.