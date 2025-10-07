Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El camión incendiado en la V-30, prácticamente apagado por los bomberos.

Nuevas complicaciones en el tráfico en Valencia dentro de su área metropolitana para este martes. El carril derecho de la carretera V-30 en el km 15.2 -a la altura de Paterna- hacia autovía A-7 se ha cerrado, según informa la Dirección General de Tráfico. Esto lo produce un accidente con dos kilómetros de retenciones, según el Centro de Gestión de Tráfico.

En esta misma vía, sobre el kilómetro cinco, también hay un vehículo incendiado que produce unos dos kilómetros de circulación lenta. Se trata de un camión que transportaba grano y una dotación de bomberos del Consorcio Provincial de Valencia ya lo ha apagado.

Un accidente y un camión incendiado dificultan la circulación en la V-30 este martes

Un accidente y un camión incendiado dificultan la circulación en la V-30 este martes

Por otro lado, en la carretera CV-35 en el km 11.2 a la altura de la Canyada en sentido hacia València está el arcén cerrado por un vehículo averiado, según la Dirección General de Tráfico, y produce unos cinco kilómetros de retenciones.

