Un accidente y un camión incendiado dificultan la circulación en la V-30
Un vehículo averiado en la CV-35 produce cinco kilómetros de retencciones a la entrada a València
J.Roch
Nuevas complicaciones en el tráfico en Valencia dentro de su área metropolitana para este martes. El carril derecho de la carretera V-30 en el km 15.2 -a la altura de Paterna- hacia autovía A-7 se ha cerrado, según informa la Dirección General de Tráfico. Esto lo produce un accidente con dos kilómetros de retenciones, según el Centro de Gestión de Tráfico.
Un camión de grano
En esta misma vía, sobre el kilómetro cinco, también hay un vehículo incendiado que produce unos dos kilómetros de circulación lenta. Se trata de un camión que transportaba grano y una dotación de bomberos del Consorcio Provincial de Valencia ya lo ha apagado.
Por otro lado, en la carretera CV-35 en el km 11.2 a la altura de la Canyada en sentido hacia València está el arcén cerrado por un vehículo averiado, según la Dirección General de Tráfico, y produce unos cinco kilómetros de retenciones.
