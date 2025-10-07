La UME celebra sus 20 años con la dana como "mayor despliegue"

La Unidad Militar de Emergencias ha celebrado este martes los 20 años de su creación, dos décadas donde la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en Valencia ha sido el mayor despliegue de este cuerpo. Así lo ha explicado el jefe de la UME, el teniente general Francisco Javier Marcos, en una entrevista con EFE con motivo de la conmemoración del XX aniversario, quien ha asegurado que la entidad está preparada para hacer frente a la emergencia climática con catástrofes cada vez más imprevistas y virulentas, y advierte de que "la misión más complicada está todavía por llegar".

Marcos ha indicado que han analizado su respuesta a la dana y ha recordado que la gestión frente a esta catástrofe fue de una "extrema complejidad". Esta unidad se desplegó en la Comunitat Valenciana la misma tarde del 29 de octubre, con intervención en Utiel, y el propio Marcos dejó de su labor una cita a santa Teresa de Jesús ante el choque con el Consell: "Dicen que la verdad padece, pero no perece".