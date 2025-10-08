La ceremonia de la 37 edición de los Premios Rei Jaume I 2025 tendrá lugar el próximo 25 de noviembre

La ceremonia de entrega de los Premios Rei Jaume I 2025 se celebrará el próximo 25 de noviembre en la Lonja de los Mercaderes de Valencia. El acto de entrega de estos galardones es uno de los acontecimientos sociales más significativos de la Comunitat Valenciana y se celebra en la ciudad ante una amplia representación de la sociedad civil y política valenciana.

Esta ceremonia será parte de un extenso programa de actos en los que los premiados participarán para contribuir a relanzar estos galardones, que la organización define como "únicos en España" por, entre otras peculiaridades, un jurado que está formado por más de una veintena de Premios Nobel.

Los premiados de la 37 edición son:

José Luis Mascareñas Cid, en la categoría de Investigación Básica

Jan Eeckhout, en Economía

Nuria López-Bigas, en Investigación Biomédica

Victoria Reyes García, en Protección del Medio Ambiente

María Jesús Vicent Docón, en Nuevas Tecnologías

Damià Tormo Carulla, en Revelación Empresarial

Silvia de Sanjosé Llongueras, en Investigación Clínica y Salud Pública

La celebración de esta ceremonia de entrega de los Premios Rei Jaume I es un motivo más para visibilizar y reforzar el apoyo a la ciencia, la investigación y al emprendimiento en España, señala la organización.

Los Premios Rei Jaume I de ámbito nacional, se conceden a personas físicas que destaquen en su campo de trabajo y que hayan desarrollado la mayor parte de su actividad profesional en España. Los candidatos deben ser nominados por terceras personas y deberán acreditar sus cualidades. Existen en la actualidad siete galardones, cada uno de ellos dotado con 100 mil euros y una medalla de oro.

Se reconocen como los premios de mayor prestigio para la actividad realizada en España y es uno de los mejor remunerados del país. Los premiados de cada categoría tienen el compromiso de destinar una parte del importe del premio a la investigación y el emprendimiento en España.