La Catedral mantiene el Te Deum del 9 d'octubre pese a la suspensión del resto de actos por la lluvia

La Catedral de València mantendrá mañana los actos religiosos con motivo del 9 d'Octubre, entre ellos el solemne Te Deum que se celebrará al finalizar la eucaristía, alrededor de las 11.15 horas. El Arzobispado ha anunciado que mantiene su celebración a diferencia del resto de actos con motivo del Día de la Comunitat Valenciana, que han sido suspendidos o aplazados con motivo del aviso naranja decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a partir de la medianoche de este miércoles que puede dejar precipitaciones de más de 40 l/m2 en una hora y dejar acumulados de 100 en 12 horas. El Ayuntamiento de València ha anunciado este mediodía la cancelación de la Procesión Cívica y, minutos más tarde, la Generalitat ha pospuesto el acto institucional en el Palau.

Pese a ello, el Arzobispado sigue adelante con su programación habitual. Esta comenzará a las 9.30 horas con el rezo de Laudes, continuará con la Misa Solemne a las 10 horas en conmemoración a la dedicación y consagración de la Catedral a la Asunción de María. Y, a su finalización, alrededor de las 11.15 horas, el Cabildo de la Catedral y la Coral Catedralicia interpretarán el solemne Te Deum como cada 9 d’Octubre, en conmemoración de la conversión al cristianismo del Reino de Valencia. Se trata de una de las paradas de la Procesión Cívica cancelada - conmemora la sacralización del templo después de que Jaume I entrara en la ciudad el 9 de octubre de 1230- y faltará por ver qué autoridades políticas acuden a esta conmemoración.

Cuadro que representa a Pedro el Grande en el lecho de muerte de Jaume I. / ED

Te Deum, desde el siglo VII

El himno fue compuesto en 1994 por el canónigo prefecto de música sacra de la Catedral y director honorífico de la Coral, José Climent; la agrupación que lo interpreta, con el acompañamiento al órgano de Pablo Márquez, organista de la Catedral de València. La expresión "Te Deum" es una expresión latina que se traduce como “A ti Señor te alabamos” y en la Iglesia católica es uno de los más antiguos himnos de acción de gracias que se entonaba ya en el siglo VII al acabar el oficio de lecturas.

En el caso de la ciudad de València, es uno de los primeros himnos de acción de gracias compuesto en valenciano. La letra que se canta, que es una traducción del texto original escrito en latín, fue realizada por el jesuita Joan Costa y el canónigo de la Catedral José Almiñana. Está compuesto para cuatro voces mixtas y acompañamiento de órgano, con un inicio inspirado en el himno de la ciudad.

Declaración institucional de Mazón

Tras suspenderse el acto en el que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, debía pronunciar el tradicional discurso, la Generalitat ha informado que emitirá este jueves una declaración institucional del jefe del Consell. En cuanto al acto de entrega de las distinciones de 2025, se determinará "próximamente" una nueva fecha.