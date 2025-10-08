Acció Cultural del País Valencià pide a la jueza de la dana que recabe "todas las imágenes del 29-O" a la productora y la Generalitat

Acció Cultural del País Valencià (ACPV), que ejerce la acusación popular y particular en la causa de la dana, ha pedido a la jueza de la dana que requiera a la Generalitat y a la productora de Castelló Envidea, contratada por la Sgise (Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias) para grabar vídeos de Emergencias, que entreguen "todo el material audiovisual con sonido correspondiente al día 29 de octubre que obre en sus archivos". La petición a la Generalitat incluye a "la Conselleria de Emergencias, Presidencia de la Generalitat y la Sgise".

La petición surge tras el "baile" de videos notificados desde el pasado viernes por el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja o distribuidos por la Generalitat y que han permanecido once meses ocultos. El pasado viernes el juzgado entregó 39 vídeos cortos, grabados como recursos periodísticos y que nunca llegaron a distribuirse durante la emergencia o las semanas posteriores. A estas grabaciones se sumaron el lunes tres vídeos inéditos con imágenes editadas -remitidos también por el juzgado- sobre la visita de la entonces consellera Salomé Pradas y su número dos, el secretario autonómico Emilio Argüeso, al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana al mediodía del 29-O.

Aunque la publicación de estas imágenes por diferentes medios de comunicación, entre ellos Levante-EMV, provocó que la Generalitat distribuyera, a su vez, otros dos vídeos, también publicados por Levante-EMV. Una de las grabaciones tenía mayor duración que los remitidos por el juzgado de la dana y otro era totalmente inédito respecto a los 39 microvídeos entregados el viernes por el juzgado a algunas partes o los remitidos entre lunes y martes a los abogados por el servicio Lexnet. Ambas grabaciones, además, están subtituladas.

En este último vídeo, grabado a 13.56 horas del 29-O se escucha a dos trabajadores de Ilunion, la empresa gestora del teléfono de Emergencias 112, explicando a la consellera Salomé Pradas: "No es la lluvia en sí sino lo que lleva el barranco, es lo que nos está preocupando… Más, por ejemplo, Quart de Poblet o Aldaia. Todo lo que viene de Buñol… Mire, por ejemplo, se está viendo aquí el barranco, es una zona de polígono o algo, es lo que nos extrañaba… Porque Quart de Poblet o Manises…”

Una conversación de la que el abogado de ACPV, Manolo Mata, deduce que "los técnicos del 112 estaban alarmados, no por la intensidad de las lluvias sino por lo que venía de Buñol por el barranco [del Poyo], que desembocaba en municipios de l´Horta Sud; que a través del ordenador accedían a datos clave para entender la situación; que todo ello lo trasladaron a los investigados y que todo ocurrió con anterioridad a las 14 horas".

Por tanto, reclama el letrado, "a fin de garantizar la integridad" de todo el material audiovisual "es de interés para esta parte que, independientemente, de cuales quiera otras diligencias que ordene la instructora se acuerde la práctica de diligencias" como requerir a la productora Envidea "el bruto, sin ningún tipo de edición de la grabación y sonido" de los vídeos entregados "montados" o editados, por parte de la Conselleria de Emergencias (aparece al final el logotipo) lo que supone, a juicio del abogado, que se ha "incumplido por la Consellería de Emergencias lo requerido con claridad meridiana por el Tribunal al que me dirijo". ACPV también solicita que se identifique al operador de cámara que grabó las imágenes en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana y en el Cecopi y que la Conselleria de Emergencias identifique a los dos trabajadores que ofrecen las explicaciones a los dos investigados.