¿Qué actos del 9 d'Octubre han sido cancelados por la alerta naranja por lluvias?

El Cecopal se ha reunido a primera hora de la tarde para evaluar la alerta naranja por precipitaciones emitida por la Agencia Estatal de Meteorología. Ante la llegada inminente de la dana Alice, la Aemet ha incrementado la alerta a naranja a partir de las 0.00 horas del jueves. Esta decisión ha llevado al organismo a decretar la suspensión de una serie de actos que estaban programados para la jornada del 9 d'Octubre. Los eventos afectados son sobre todo los que se esperaba que tuvieran lugar al aire libre y también trastoca los planes para esta noche previa al gran día.

Los primeros actos que se han vistos modificados son el castillo de fuegos artificiales y el espectáculo de drones que tendrán lugar en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El comienzo de estos se adelanta para las 22:00 horas y se dejará el mínimo tiempo posible entre ellos para procurar terminar antes de la hora de inicio de la alerta, que era el momento para el que estaban planeados incialmente. Las cancelaciones llegan para mañana jueves, donde ya se ha anunciado la suspensión de la mayoría de actos.

La procesión cívica es el primero de los eventos cancelados y estaba previsto para el que se espera que sea el punto más álgido de la alerta. El siguiente en el plan de actos y que tampoco se llevará a cabo es la mascletà, que se iba a dar justo tras la procesión. Aun así, el Ayuntamiento ha afirmado que los dispositivos seguirán preparados por si finalmente la alerta emitida por la Aemet se disipase y permitiese la realización de ambos. La Generalitat también ha decidido aplazar el acto institucional de la entrega de premios con motivo de la festividad del Día de la Comunidad Valenciana. Se preveía que acudieran más de 400 personas que estaban invitadas y la decisión ha sido tomada, entre otras circunstancias, para evitar desplazamientos. La preocupación por evitar la movilidad en este contexto que se preevé bastante desfavorable ha sido la principal motivación a la hora de anunciar esta serie de suspensiones y aplazamientos.

La Agencia Estatal de Meteorología estima que durante la alerta de mañana las lluvias precipitarán más de 60 litros por metro cuadrado en una hora y 140 en 12 horas. Esto ha llevado a que algunas localidades de la Comunitat Valenciana sigan el mismo camino cambiando y cancelando sus planes para la jornada del 9 d'Octubre. Entre ellas se encuentra Gandía, que cancela su procesión cívica y aplaza el encuentro de 'fideuades'; Antella y Alginet que cancelan totalmente su agenda; Cullera, que retrasa el mercado medieval que comenzaba mañana jueves y pasará a celebrarse el fin de semana del 31 de octubre al 2 de noviembre y Sagunt, que tampoco celebrará parte de la jornada y realizará otros actos a cubierto.