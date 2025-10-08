Alice, Pedro, Oriana o Wilma: Así se llamarán las danas más peligrosas de este año

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decidido bautizar cada una de las dana de la temporada. La primera de ellas, Alice, que afectará de pleno la Comunitat Valenciana durante los próximos días, ya ha obligado a suspender los actos con motivo del día de la Comunitat Valenciana en València tras decretarse la alerta naranja por lluvias de más de 60 litros por metro cuadrado en una hora y más de 140 litros en 12 horas.

Tal como sucede con las borrascas y con los huracanes, desde ahora estas depresiones aisladas en niveles altos (dana) recibirán un nombre siempre y cuando sea necesario activar avisos por las consecuencias que puedan tener. Así pues, solo se bautizarán las danas más potentes, aquellas que obliguen a decretar alertar naranjas o rojas por fenómenos meteorológicos extremos. Además, desde la Aemet, pretenden ayudar a la comunicación y evitar que, como sucede hasta ahora, las dana se acaben asociando a fenónemos catastróficos con consecuencias graves letales

Qué es una dana

Una dana ( Depresión Aislada en Niveles Altos )m también conocida tradicionalmente como gota fría, es un sistema de aire frío en las capas altas de la atmósfera que se desprende de las corrientes de aire normales. Generalmente las danas se producen en el hemisferio norte y en el caso del Mediterráneo, se ven agravadas por el calor almacenado en el Mediterráneo.

¿Cómo se llamarán las siguientes danas?

La Aemet ha preparado un listado de nombres que comienzan por cada una de las letras del abecedario, desde la A a la W. Incluye nombres masculinos y femeninos.