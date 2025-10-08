Antonio Segura (Dulk): «Es muy importante perseguir tus sueños y hacer lo que más te gusta»

La Fábrica de Hielo acogió este martes 7 de octubre, de 19 a 20 horas, la primera de las charlas en formato podcast en vivo organizadas por Levante-EMV con el apoyo de Cervezas Turia. El circuito de entrevistas URBAN afterwork, que contará con cinco invitados dispuestos a fomentar la inspiración, el intercambio de ideas y el networking en jóvenes y no tan jóvenes, fue inaugurado por el artista valenciano Antonio Segura (Dulk) y dirigido por Beatriz Carrascosa, jefa de producción de Levante TV.

Reconocido nacional e internacionalmente por su inconfundible estilo que combina el surrealismo y la estética pop, la cultura underground y una fuerte influencia de la naturaleza, Toni -como prefiere ser nombrado- es célebre por sus murales, esculturas y pinturas con las que trata de concienciar sobre la protección del medio ambiente y la preservación de especies en peligro de extinción. Asimismo, en 2022 colaboró con el artista fallero Alejandro Santaeulalia en el diseño y la creación de la falla municipal de Valencia, que llevaba por título «Protege lo que quieres», y en 2024 fue nombrado embajador de National Geographic.

Según confesó, antes del «boom», Toni comenzó pintando en Ontinyent, su ciudad, a la que le siguió València, Alcoi, Barcelona y Bruselas. A la vuelta de este último destino fue cuando todo se aceleró: «Gracias a la pintura he podido estar en lugares impresionantes, muchas veces relacionados con la temática que más me gusta, que es la naturaleza. Si tuviera que definirme, diría que mi característica fundamental, que precisamente es la que me ha hecho cumplir esos objetivos y evolucionar, es que soy muy trabajador. Además, me encanta lo que hago, y cuando algo te gusta le pones más interés y esfuerzo», explicó.

¿Por qué Dulk?

Pero no todo es de color de rosa, porque a estos trabajos de una índole más internacional hay que sumarle los de estudio y las colaboraciones que realiza con otros artistas, un cúmulo de circunstancias que dificultan poder mantener una estabilidad. Aún así, el artista tiene claro que si no lo hiciera, si renunciara, no sería él. Por eso, aunque es cierto que trata de equilibrar los tres tipos de proyectos, no es capaz de concebir un mundo sin la pintura.

La Fábrica de Hielo fue el lugar escogido para el encuentro. / Fernando Bustamante

Durante la entrevista, Toni confesó que, cuando todavía no era conocido y ni siquiera imaginaba poder llegar algún día a vivir del arte, coincidió patinando en su ciudad con un chico de Madrid. Después de ver sus dibujos, comenzaron a pintar graffitis juntos y, como en ese entonces todavía no tenía firma, le propuso hacerlo bajo el pseudónimo Dulk, porque era la firma que utilizaba un artista que él había conocido antes de que falleciera: «Quería que yo lo heredase, y así fue. Ahora es cierto que estoy volviendo poco a poco a poner mi nombre, porque la gente quiere saberlo y me parece chulo también que se reconozca así al artista».

En cuanto al proceso de la falla municipal, Dulk destacó el hecho de que desde una comisión privada hayan querido contar con artistas urbanos. «Fue muy bonito poder hacer un proyecto así en casa, rodeado de toda mi gente. Al final, es muy parecido al arte de la calle, aunque sea más efímero, y como valenciano, creo que mi estilo está muy influenciado por las Fallas. Ahora mismo creo que todavía es muy reciente, pero no descarto volver a hacerlo en un futuro. De hecho, en 2025 hice el diseño de una de las fallas de Maestro Gozalbo-Conde Altea, y el año que viene repito», apuntó.

Beatriz Carrascosa, jefa de producción de Levante TV, y Dulk durante la velada. / Fernando Bustamante

Perseguir los sueños

En el arte, como en cualquier disciplina y muchas veces sin ser consciente, puedes terminar convirtiéndote en tu peor enemigo. Esto mismo fue lo que le pasó a Toni, pues nunca creyó que podría vivir de lo que más le apasionaba e incluso comenzó a estudiar la carrera de Economía pensando que no había un futuro distinto para él ahí fuera. Al menos, hasta que decidió darse una oportunidad.

«Aunque todavía soy muy joven, el reto es poder vivir y disfrutar de ello toda la vida. Creo que es muy importante perseguir tus sueños y hacer lo que más te gusta, porque seguro que lo haces superbién. Está claro que no es fácil, pero ahí es donde entra la implicación, el esfuerzo y el factor suerte; el estar en el momento y en el sitio adecuado», concluyó.

Todos los asistentes pudieron disfrutar de una consumición gratuita al finalizar la entrevista. / A. R.

Al finalizar el coloquio, el público, que contaba con suscriptores de Levante-EMV como invitados, pudo disfrutar de una cerveza Turia bien fresquita para cerrar la primera de las entrevistas del circuito URBAN afterwork de la mejor manera posible.